Incrementar impuestos en manos del Congreso: Salum

Ante las declaraciones de algunos diputados en cuanto a que el Ayuntamiento de Durango busca incrementar algunos impuestos como el predial, Jorge Salum dijo que esta aprobación está en manos del Congreso y solo este puede autorizar o no los aumentos, que siempre son medidas antipopulares y generan incomodidad social.

Explicó que siempre que se presenta un presupuesto del municipio, donde se plantee un incremento a los impuestos o algo que tenga que ser financiado por la sociedad genera molestias y levanta todo tipo de declaraciones, como las que dio el diputado Otniel García.

Así mismo se mostró a favor de que siempre se debe cuestionar cualquier tipo de incremento que represente gastos a los ciudadanos, ya que este año fue uno de los más duros económicamente hablando para las familias, no solo de la localidad, sino de todo el país.

Mencionó que la responsabilidad de que se den o no los aumentos a los impuestos recae totalmente en el Congreso, ya que finalmente las leyes de ingresos de los municipios están en manos de ellos, si no se aprueba el ayuntamiento no lo tendrá contemplado, por lo que no se lastimará el bolsillo de los duranguenses.

Salum detalló que también es responsabilidad de las autoridades darle el derecho al ayuntamiento de que se exprese y muestre cuáles son sus propuestas y necesidades, bajo ese derecho de ser escuchados mantengan la posibilidad de que en Comisión de Hacienda analicen y revisen estas leyes y así ellos puedan dar parte para su aprobación o no.

“Nunca será popular o justo, lo que sí es que el hablar de incrementos de impuestos siempre generará una inconformidad social. Yo no conozco qué es lo que estén planteando ni la razones, simplemente creo que no se debe en principio y en automático descalificarse, habrá que escucharlos y ver qué es lo que tienen que decir al respecto, ya bajo esas pablaras que defina el Congreso si se aprueba o no”, comentó.

Por otro lado, externó que el Partido Acción Nacional se encuentra en la antesala de un proceso electoral, esto siempre genera discusión y movimientos y diferencias, ya que el PAN siempre ha respetado esa posibilidad de que los que aspiran lo puedan manifestar. Espera que puedan conducir la elección interna de una forma tranquila, sin que se llegue a una división más profunda y fuerte.