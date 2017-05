Incumple Municipio en transparencia: IDAIP

Lourdes López Salas, consejera del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IDAIP) señaló que muchos de los sujetos obligados del estado no cumplieron con subir toda su información antes de la fecha establecida a nivel nacional ya que lo dejaron para último momento, entre ellos el municipio de la capital.

Indicó que mientras que ayuntamientos como el de Santiago Papasquiaro y El Oro, así como algunas dependencias del Ejecutivo estatal sí cumplieron en subir su información a la plataforma nacional antes del 8 de mayo, la mayoría de los 160 sujetos obligados de Durango dejaron para último momento esta responsabilidad, al igual que ocurrió en muchas partes del país.

Estos retrasos ocasionaron una saturación del sistema, por lo cual todavía hoy se encuentra en proceso de carga; se trata de un portafolio conformado por 48 formatos. Agregó que hasta el momento se llevan 2 millones 300 mil registros a través de la plataforma del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) lo que significa que aún no está completo.

En el caso del Gobierno Municipal de Durango se acusó de parte de la directora de la Unidad de Transparencia e Información Municipal (UTIM) que el constante cambio en los formatos de entrega por parte del IDAIP ocasionó el retraso, situación que la consejera rechazó ya que sólo se cambió un formato y fue en materia electoral, por lo que no afectaba en nada al Municipio.

Insistió que el órgano garante no busca exhibir a ningún sujeto obligado y recordó que el cambio de los formatos no obedece al IDAIP sino al Sistema Nacional de Transparencia; “no es algo privativo del Municipio de Durango ya que son muchos los sujetos obligados que están en esta condición. La UTIM puede tener la información pero aún no la sube a la plataforma”.

López Salas recordó que incurrir en alguna violación a la ley de acceso a la información pública puede ameritar diversas sanciones entre ellas amonestaciones públicas, medidas de apremio y una sanción que, dependiendo la gravedad de la omisión, puede ser de hasta 100 mil pesos; “el 28 de mayo comienza la verificación diagnóstica y el análisis termina en agosto”, dijo.