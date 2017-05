Indaabin reconoce mal avalúo en ejido Otilio Montaño

Martín Ramírez Moreno, representante del ejido Otilio Montaño, luego de haber denunciado un avalúo amañado para poco más de mil hectáreas de 4 ejidos y 2 pequeños propietarios, viajó acompañado de otras 44 personas a la Ciudad de México para inconformarse ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) logrando que la empresa reconociera deficiencias en el estudio, por lo que se negociará nuevamente con los ejidatarios en próximos días.

Recordó que el avalúo por parte del Indaabin por más de mil hectáreas afectadas por la Minera Real del Oro, indicaba que se tendrían que pagar 5 millones 400 mil pesos a los ejidatarios, pero verdaderamente corresponde un pago de 90 millones aproximadamente.

“Siento que de alguna manera nos fue bien, aunque todavía no del todo”, dijo porque se consiguió que Indaabin reconociera que el avalúo no estaba preciso, por lo que la próxima semana se reunirá la empresa minera con representantes de la Procuraduría Agraria Nacional, de la Secretaría de Gobernación, los ejidos y pequeños propietarios.

Dijo que por parte de la empresa a los particulares no se les había tomado en cuenta y no aparecían en el contrato, cuando deben estar todos: Atotonilco, Otilio Montaño, San Lucas y San Agustín, los últimos eran los que no estaban mencionados, más el señor José Guadalupe Gallegos y Gerónimo Gándara, representantes de pequeños propietarios, pues se informó que los bienes distintos deben pagarse en una sola emisión.

Asumió que este problema se pudo resolver aquí mismo, pero la empresa minera no mostraba disposición, decían que pagaría solo lo correspondiente al cálculo que ya se tenía y había proporcionado el Indaabin.

Agregó que se verá la manera de cómo llegar a un acuerdo, pues a la empresa no le conviene hacer un nuevo avalúo porque por derecho son 400 mil pesos por cada territorio, y son 6, afirmó que todo se estableció dentro de una minuta en la Ciudad de México y en caso de no llegar a un acuerdo seguirán el proceso normal.