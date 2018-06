Indígenas y afrodescendientes hondureños con mayor exclusión y discriminación

Tegucigalpa, 26 jun (EFE).- Los jóvenes indígenas y afrodescendientes en Honduras enfrentan mayores desventajas, exclusión y discriminación, indicó hoy el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en un encuentro en Tegucigalpa con representantes de los nueve grupos étnicos del país centroamericano.

Las desventajas son más evidentes, particularmente, “en materia de salud sexual y reproductiva con énfasis en prevención del embarazo en adolescentes, educación y empleo, áreas clave para la inserción social”, se subraya en un comunicado del UNFPA.

Añade que por eso, existe una “necesidad urgente” de desarrollar maneras de garantizar sus derechos humanos y asegurar su participación social.

La información del UNFPA fue conocida en el “Encuentro Nacional de Jóvenes Afrohondureños e Indígenas sobre Educación, Empleo y Embarazo Adolescente”, que finalizará el jueves.

“Los mayores problemas en mi comunidad son de salud, hay VIH sida, muchas personas con diabetes y últimamente está llegando la delincuencia, desde tierra firme”, dijo a Efe Aleynzka Grant, de la etnia negra y de habla inglesa, en la caribeña isla de Roatán.

Agregó que ha venido al encuentro de Tegucigalpa “a aprender de los demás grupos étnicos y conocer más de ellos”.

Grant, de 23 años, madre de dos hijos, uno de cinco años y otro de uno, es una enfermera auxiliar que trabaja en el Departamento Comunitario de la Municipalidad de Roatán y es dirigente del patronato comunal de su barrio.

Uno de sus objetivos, según señaló, es tener su propia clínica como enfermera para seguir sirviendo a su comunidad.

Según la Encuesta Nacional de Percepción sobre Desarrollo Humano de 2008, es posible calcular que el siete por ciento de la población juvenil hondureña es de origen étnico, sumando entonces alrededor de 208.000 jóvenes.

Al menos dos tercios (67,6 por ciento) de los jóvenes residen en áreas rurales, mientras que el tercio restante (32,4 por ciento) en urbanas.

En el ámbito de salud sexual y reproductiva con énfasis en embarazo adolescente, las cifras no solo indican que la proporción de madres jóvenes es mayor en los estratos más pobres, particularmente en comunidades indígenas y afrodescendientes, sino que su acceso a atención durante el embarazo, en parto y posparto, es significativamente menor.

En materia de educación, se reconoce que hay resultados positivos entre los jóvenes indígenas y afrodescendientes, sin embargo, “debe haber mejoras en áreas rurales, ya que muchas comunidades excluidas no cuentan con sistema educativo estructurado y fortalecido”.

En lo que respecta al empleo, hay evidencia que apunta a concluir que son los jóvenes indígenas y afrodescendientes que habitan en las áreas rurales los que en su mayoría se insertan en trabajos que no reúnen las características de un empleo decente.

“Por ejemplo , el 95 % no cuenta con trabajos con acceso a pensión/jubilación, el 76 % no cuenta con acceso a capacitación y el 73 % no cuenta con acceso a seguro social o médico”, destaca el informe.

La presidenta de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (OEDECO), Zulma Valencia, dijo a Efe que en el caso de los afrodescendientes, son muchos los que no tienen empleo y educación, sobre todo, en materia superior.

Otros problemas son los de la migración, la falta de proyectos de emprendimiento para los jóvenes y la “alta incidencia de embarazos a temprana edad en las comunidades”, añadió.

El objetivo del encuentro que auspicia el UNFPA y otras instituciones es promover el liderazgo juvenil indígena y afrohondureño mediante la creación de una plataforma inclusiva de diálogo social con las instancias de Gobierno y agencias internacionales para el desarrollo y derechos de los grupos étnicos. EFE