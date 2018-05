INE sin tiempo para quitar de boletas a Zavala

A pesar de que la decisión de la candidata a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, de abandonar la contienda electoral aún no se confirma en el Instituto Nacional Electoral, se trata de una determinación que no implica cambios en las boletas electorales, debido a que ya no se cuenta con tiempo suficiente para ello, señaló el presidente de la Junta Local, Hugo García Cornejo.

A pregunta sobre la situación que se presenta en estos momentos en el proceso electoral, después de que se hizo pública la decisión mencionada anteriormente, el presidente de la Junta Local del INE puntualizó que, a pesar de esta determinación, el nombre de la candidata independiente aparecerá en las boletas que se utilizarán el día 1 de julio, aunque se espera que esta situación no provoque confusión entre los electores.

Explicó que aunque se trata de una circunstancia que planteará la necesidad de hacer ajustes en algunos aspectos relacionados con el proceso electoral, estos no incluirán la elaboración de las boletas que se utilizarán para la elección del Presidente de la República, debido al avance que se tiene actualmente en este proceso.

Recordó que los informes que se tienen por parte de los talleres donde se imprimen las boletas electorales indican que este proceso se encuentra en un 50 por ciento y se avanza conforme lo establece el calendario para este proceso electoral, por lo cual ya en estos momentos no se pueden realizar cambios en estos documentos porque no se tiene el tiempo suficiente para reiniciar la impresión de las mismas y terminar los 90 millones de papeletas a tiempo para que puedan ser enviadas hacia los distritos electorales que hay en todo el país, dentro de los tiempos que se requieren para que estén en las casillas el domingo 1 de julio.

Ante el riesgo de que esta situación pueda causar confusión entre los electores, pues el nombre de la candidata independiente aparecerá en las boletas aunque haya dejado la contienda, el funcionario del INE manifestó que se espera que tal situación no se presente, debido a la difusión que ya se da a esta determinación.