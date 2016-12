Infantes los más afectados por la otitis media

De acuerdo a Ricardo Madrigal Salas, médico adscrito al ISSSTE, las estadísticas señalan que hasta 66 por ciento de los infantes cursarán por un cuadro de otitis media, padecimiento que, precisamente, se presenta con mayor frecuencia en menores entre los 6 meses y 4 años de vida.

El otorrinolaringólogo del Instituto también apuntó que un 35 por ciento de estos infantes, pasarán hasta por tres episodios de esta índole. Dicha incidencia obedece, principalmente, a la constitución anatómica del oído en los niños, explicó.

Cuando hay disminución auditiva o manifestaciones recurrentes de dolor en los oídos, es recomendable que se acuda al especialista según lo comentado por el facultativo del ISSSTE, pues una de las posibles secuelas de una infección, a nivel de oído, no atendida es la pérdida permanente en la capacidad auditiva.

La otitis media aguda es una de las principales causas de consulta en los servicios de otorrinolaringología, detalló el especialista de la Institución, quien además dijo se trata de un padecimiento que provoca un fuerte dolor en los oídos y requiere de tratamiento específico.

Concluyó invitando a la población a cuidar la salud auditiva evitando la aplicación de sustancias desconocidas o no prescritas por profesionales calificados, no introducirse objetos extraños a los oídos, no caer en la automedicación y, ante la aparición de dolor, inflamación o secreciones, se asista al médico.