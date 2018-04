“Infinity War” se confirma como el mejor estreno global de la historia

Los Ángeles (EE.UU.), 30 abr (EFE).- El estudio Disney confirmó hoy que “Avengers: Infinity War” es, de manera oficial, el mejor estreno de la historia en EE.UU., con 258,2 millones de dólares, y el mejor de la historia a escala global, con 640,9 millones de dólares.

La mejor marca hasta ahora en EE.UU. estaba en posesión de “Star Wars: The Force Awakens” (2015), con 247 millones de dólares, mientras que el mejor debut mundial previamente lo firmaba “Fate of the Furious”, del estudio Universal, con 541,9 millones de dólares.

En el caso de “Infinity War”, el récord lo ha logrado sin haber pasado aún por la cartelera china.

“Avengers: Infinity War”, dirigida por Anthony y Joe Russo, congrega a la mayor parte de los superhéroes de Marvel en una batalla de proporciones épicas contra Thanos (Josh Brolin), el mayor enemigo al que se han enfrentado, un villano cuyo objetivo es reunir las seis Gemas del Infinito para aniquilar a la mitad de la humanidad.

En esta congregación de personajes no faltan algunos de los más queridos por el público, como Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mar Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Spider-Man (Tom Holland) o Star-Lord (Chris Pratt), entre otros.

El segundo puesto fue para la cinta de terror “A Quiet Place”, con 10,6 millones de dólares.

Protagonizada por Emily Blunt y John Krasinski, cuenta cómo una pareja con hijos pequeños debe sobrevivir en un mundo atacado por monstruos sensibles al sonido. La diferencia entre la vida y la muerte está en la capacidad de la familia de llevar su día a día en el más absoluto silencio.

La comedia “I Feel Pretty” logró la tercera plaza con 8,1 millones de dólares.

En la cinta, Amy Schumer encarna a una mujer obsesionada con los consejos de belleza en YouTube que posee una idea fantasiosa de cómo es la vida de las mujeres bellas y sueña con tener un cuerpo y un rostro perfectos.

El filme de acción “Rampage” se colocó en la cuarta posición con 7,1 millones de dólares.

Dwayne Johnson encarna en esta película a un primatólogo que mantiene un vínculo especial con George, un gorila de inteligencia extraordinaria que se convierte en una enorme y salvaje criatura cuando se ve expuesto a un gas proveniente de un catastrófico experimento genético.

Por último, “Black Panther” ocupó el quinto lugar con 4,3 millones de dólares.

En la obra, alabada por su diversidad delante y detrás de la cámara, T’Challa (Chadwick Boseman), tras la muerte de su padre, el rey de la ficticia Wakanda, regresa a su hogar, una nación africana aislada del mundo pero con un tremendo potencial tecnológico. EFE