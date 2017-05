Inflación alta perjudica a la economía nacional: CCE

Mientras se tenga una tendencia a la inflación más alta, difícilmente se podrá hacer un análisis claro de hasta donde podrán llegar los aumentos, perjudica a todos los sectores y la economía nacional, señaló Jaime Mijares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Indicó que la inflación encarece productos y servicios, lo que perjudica la economía nacional, además de que el salario mínimo no está acorde a los aumentos y la gente no puede satisfacer sus necesidades, por lo que no es posible mantener un nivel de vida más alto o igual al que se tenía antes.

“Seguramente el Banco de México y algunas otras instituciones en sus pronósticos tendrán que ser mesurados para poder llevar a cabo mejores análisis y los incrementos sean conforme a la situación económica nacional”, agregó.

Al ser la entidad de los lugares que reciben un menor salario, Mijares señaló algo que se puede hacer es cuidar la fuente de trabajo, siendo creativos en el producto, en la propuesta, en el servicio, para que se mantenga la gente que vive de esa actividad, y en caso de que llegue una nueva empresa no les perjudique.

“Hay que cambiar, tener una tendencia a vender nuestros productos, nuestros servicios fuera de Durango, no solamente quedarnos aquí, para que nuestra economía crezca un poco más”, afirmó.

En cuanto al tema del Tratado de Libre Comercio y su análisis, Mijares indicó que es necesario que el país se actualice a las nuevas tendencias, épocas, tecnología e información y cuidar el intercambio comercial que es un tema nuevo y que antes no se tenía contemplado.

Además precisó que se debe buscar que todo lo que se produzca en México, ese tipo de sectores sea fortalecido, no dejar desprotegido a ninguno.

Añadió que este tratado tendrá que fortalecer a los países involucrados más que dividir, para que sea una forma de intercambio comercial, porque se sabe que Estados Unidos necesita muchos de los productos de México, porque si se trata de buscar en la renegociación con ventaja para uno, pues ya no es un acuerdo.

En el tema de maquiladoras al ser un área muy pequeña, nadie está defendiendo su producto, pero para Durango es importante y de no pasar su producto dejaría de ser competitivo y tendrá que irse a otro lado, por eso quien sea el encargado de renegociar el tratado no debe descuidar a ningún sector.