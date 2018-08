Inicia Antorcha entrega de fertilizante en Mezquital

En la localidad de Charcos, municipio del Mezquital, el Movimiento Antorchista de Durango arrancó con la entrega de fertilizantes y demás insumos agrícolas en donde se podrán beneficiar casi 4 mil productores del municipio, esto de acuerdo con datos que se dieron a conocer en el evento.

En la entrega oficial estuvieron personalidades como Juventino Ramírez Soto, excandidato a diputado local y líder de la citada organización en el municipio; Juan Pablo Muñoz Alderete, dirigente antorchista; Marino Cervantes Soto, regidor y miembro de la misma organización, además de Federico Solís Gurrola, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle.

En el evento, Ramírez Soto dirigió un breve mensaje a los presentes para agradecer la confianza que han depositado en el Movimiento Antorchista “en estos tiempos difíciles es de reconocerse que, a pesar de la embestida que ha sufrido nuestra organización en los últimos tiempos, haya cada vez más gente que cree en este proyecto que hemos encabezado por cambiar de rumbo nuestro municipio, después el estado y la nación entera”.

“Mi reconocimiento a todos los compañeros que, a pesar de muchas limitaciones, por la falta de recursos etc., trabajan todos los días por convencer a nuestra gente de que el Movimiento Antorchista es el único camino que nos llevará a lograr ese cambio que necesita México”.

Habló de la nueva transición que empieza a vivir México y dijo que “Antorcha lo dijo claro y preciso en tiempo y forma: nosotros no nos hacemos ilusiones, sabemos que, si el pueblo no genera ese cambio, nadie vendrá a hacerlo en su lugar, para que las cosas cambien, las tenemos que cambiar entre todos, sabemos que todo lo que se dice en campaña es una cosa y el ejercicio del poder es otra totalmente diferente, por eso dijimos desde un principio que no habría ninguna transición y no lo habrá, hasta hoy todos los que han llegado a tomar el poder son representantes de los grandes dueños del dinero y por consiguiente la todo el trabajo es en beneficio de ellos”.