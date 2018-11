Inicia IMSS campaña de vasectomía sin bisturí

Del 12 al 16 de noviembre del 2018 se realiza la campaña

En las UMF 49 de la capital y UMF 53 de Gómez Palacio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Durango, inicia campaña de vasectomía sin bisturí en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 49 de la ciudad de Durango y UMF 53 del municipio de Gómez Palacio, Dgo., del 12 al 16 de noviembre del presente año.

El objetivo es fomentar la planificación familiar en Durango, contribuyendo a que la población ejerza su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, el espaciamiento y el número de hijos que desean tener, siendo un procedimiento permanente, la vasectomía es una opción para varones que ya tienen su paternidad satisfecha, así lo dio a conocer la doctora Norma Angélica Lamas Nolasco, Coordinadora de Prevención y Atención a la Salud en la Delegación Durango.

La convocatoria está abierta a todos los varones que se quieran someter a dicho procedimiento de planificación familiar de manera gratuita sin importar si son o no derechohabientes.

Las anteriores jornadas que se han realizado en este año (tres en el año), reflejan que se han atendido a 100 varones en mayo, 111 en julio y la meta de esta jornada en noviembre es de 100, es decir, 50 procedimientos de vasectomía en Durango y 50 en Gómez Palacio, sin embargo se tiene proyectado rebasar la meta con 120 varones derechohabientes y no derechohabientes.

Por mucho tiempo, la responsabilidad en el uso de métodos anticonceptivos era vista como un tema exclusivo de las mujeres. Afortunadamente, las cosas han cambiado y para evitar el embarazo no planeado, mujeres y hombres los emplean.

Este método de planificación familiar se recomienda a los hombres que están seguros de no querer más hijos y cuando esté en peligro la salud de su pareja.

Los métodos anticonceptivos son gratuitos, los varones interesados se pueden dirigir en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), con el personal de Trabajo Social para que los registren en un censo y estén agendados para realizarse este procedimiento.

La doctora Lamas Nolasco, explicó que la vasectomía es un método permanente de Planificación Familiar, dirigido para el hombre, que consiste en la interrupción del paso de los espermatozoides, mediante la oclusión de los conductos deferentes.

Las personas que se someten a esta microcirugía, que tiene una duración de 10 a 15 minutos, salen caminando del hospital, ya que no es necesaria la hospitalización agregó, se utiliza únicamente anestesia local, la técnica, no es dolorosa y es un método anticonceptivo sencillo, seguro y económico, y con ello se anula la capacidad reproductora del hombre, sin embargo es necesario informar que esta cirugía no protege de contraer infecciones de transmisión sexual, por lo que se hace necesario el uso de preservativos para evitar enfermedades.

Es recomendable que una vez realizada la vasectomía sin bisturí, se requiere que el paciente repose por un espacio de cuatro horas y que evite esfuerzos físicos, también se sugiere acudir al médico al séptimo día de la microcirugía para una revisión rutinaria, se pide al paciente el inicio de la actividad sexual a los siete días posteriores de la cirugía.

Este método tiene una eficacia del 100% pero es necesario que durante los primeros 3 meses luego de la cirugía, se utilice otro método de anticoncepción hasta que se confirme con un seminograma que no quedan más espermatozoides en el semen.

Ventajas de la vasectomía:

Cirugía sencilla de recuperación inmediata

Procedimiento de costo accesible

Efectiva en un 100%

La operación es poco riesgosa y muy sencilla

El hombre que se somete a la cirugía no pierde su potencia sexual

Existe la presencia de eyaculación pero sin espermatozoides en el semen

No tiene ningún efecto adverso y el hombre disfruta plenamente de las relaciones sexuales