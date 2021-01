Inicia nuevo año sin gasolinazos

Francisco Martínez Vázquez, presidente de los expendedores de petróleo en la entidad, señaló que este nuevo año ha comenzado sin gasolinazos, debido a la nueva forma de trabajo para la venta de combustible, ya que anteriormente era Pemex el que dictaba el precio de la gasolina, pero al ya no ser un monopolio los precios se han ido regulando de acuerdo a la demanda.

“El termino de gasolinazo aplicaba antes cuando Pemex tenía el monopolio del combustible, tú podías dictar un precio de gasolina y se tenía que respetar, ahora es prácticamente imposible dado que hay combustible que importan y que no se compra a Pemex, por ello no puede poner un precio base ya que hay muchas personas que consiguen su materia prima a precios más accesibles, por lo cual al tener competencia directa el precio del combustible ha ido disminuyendo. Ya no ha habido gasolinazos desde que abrieron los precios del combustible”, explicó.

Lo que hizo el gobierno para regular esto fue implementar el IEPS, que es la única forma en la que realmente puede incrementar el precio del combustible, pero esto al ser centavos el incremento es muy poquito, en estos momentos tenemos un incremento de alrededor de 10 centavos en la gasolina regular y 15 centavos en la Premium, comentó el presidente de la Onexpo.

Señaló que debido a la disminución de la movilidad dentro de la entidad por la pandemia del Covid-19 las ventas han disminuido al menos 20 por ciento, aunado a esto los precios en el combustible comenzaron a bajar mientras la pandemia seguía por lo que se llegaron a tener precios de alrededor de 15 pesos por litro de gasolina, esto sucedió debido a la poca demanda, pero conforme ha avanzado esta problemática fueron registrando incrementos.

