Inicia vacunación contra covid en Lerdo

Por: Martha Medina

Con la llegada de más de 13 mil vacunas para prevenir el Covid-19, inicia el proceso de vacunación a los adultos mayores de Lerdo, informó el gobernador José Aispuro Torres, al informar que se recibirán más dosis en las siguientes semanas para continuar en los demás municipios, por lo cual pidió a estas personas que no se muevan de sus comunidades para que puedan recibir la inmunización.

Manifestó que las vacunas llegarán a todos los municipios de la entidad, aunque explicó que en el caso de Durango será necesario esperar a que llegue una mayor cantidad de dosis, pues se trata del que tiene una mayor población.

“A cada municipio va a llegar la vacuna y de manera ordenada se aplicará”, insistió Aispuro, al manifestar que si alguien se va de un lugar a otro no se podrá garantizar que reciba la segunda dosis que requerirá para tener inmunidad ante la enfermedad, por lo cual insistió en la importancia de que todo se realice de manera ordenada.

Dijo que ya se difunde la ubicación de los módulos de vacunación que se abrirán en cada municipio a donde llegue la vacuna y pidió que no lleguen horas antes, además de que no se permitirá que se aplique el biológico a gente que no viva en el municipio donde se llevará la inmunización. Aclaró que en el caso de Durango se requiere una mayor cantidad de vacunas para poder iniciar este proceso, lo cual se espera que suceda en unas semanas más.

