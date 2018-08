Inician clases con cierre de escuela

Debido a que la directora de la Primaria Carmen Serdán no se ha presentado a laborar desde el pasado mes de octubre, los padres de familia tomaron la escuela y no permitieron el acceso al personal, aseguran que se ha reportado la situación a la Secretaría de Educación, incluso señalan que la directora tiene una acta administrativa, pero no se les resuelve el problema.

Nati Pacheco, una de las madres de familia, detalló que anteriormente había un director que duró 15 años frente al plantel, entonces llegó la nueva directora Ofelia Oláguez en octubre, se presentó ante el personal y padres de familia, pero no regresó hasta febrero.

En una ocasión que se presentó se le pidió que diera atención a los padres, pues no había quién respondiera dudas o que firmara los documentos. En el mes de febrero reportaron la situación ante la supervisión y se les informó que la maestra contaba con una incapacidad, la cual duró hasta el mes de julio.

La queja se llevó al sector y ante la Coordinación de Primarias Estatales, donde se les autorizó poner a un maestro suplente, luego de insistir, cuando culminó el ciclo escolar normal, porque se aclaró que entre maestros y padres de familia se organizaron, pero en la ceremonia de cierre no hubo ninguna autoridad.

Dijo que la maestra ya cuenta con antecedentes de rechazo en otras escuelas, precisamente porque no se presenta, pero aun así en la Secretaría de Educación han hecho caso omiso de los señalamientos de los padres, pese a que en Jurídico se les informó que ya cuenta con acta administrativa.

Buscan que se cambie a la directora o no entregarán las instalaciones, aseguran que todos los padres de familia están de acuerdo, donde 370 alumnos son los que asisten a la escuela; por su parte la directora sí asistió al inicio de clases, pero al ver las instalaciones cerradas se retiró.