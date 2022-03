Inician preparativos de la Fenadu

*Gastarán 3.5 mdp para dejar instalaciones en óptimas condiciones

Por: Martha Medina

Se dará mantenimiento a las instalaciones de la Feria Nacional de Durango, pues aunque se detectaron algunos problemas la mayoría están relacionados con este tema, aunque también hay algunas áreas que se deterioraron por falta de uso, señaló el secretario de Turismo, Eleazar Gamboa, quien señaló que no se hará un gasto elevado para dejarlas en buenas condiciones, se estima que la cifra podría llegar a los 3.5 millones de pesos.

Puntualizó que en tanto se trabaja en lo que es la organización para llevar a cabo la feria, manifestó que en el caso del mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones el trabajo a realizar será principalmente con carácter preventivo, puntualizó que serán cosas correctivas.

“No es tanto lo que se podría haber mencionado en anteriores semanas, estuvimos en el ojo del huracán, la gente decía: ‘le hace falta mucho mantenimiento a las instalaciones’, pero eran más cosas que no se utilizaron y que sufrieron un deterioro”, dijo el secretario, al recordar que este espacio estuvo en la mira de más de un millón de personas que fueron a las jornadas de vacunación y que estaban observando cualquier cosa.

Reconoció que hace falta pintura, pues en dos años no se realizó este mantenimiento; cambio de lonas, para indicar que todo lo que tiene que ver con el tema estructural está en buenas condiciones, pues dijo que no será tanto lo que se ve, para lo que está bien, por lo cual consideró que no será tanto el gasto que se hará, pues manifestó que algunas acciones las realizará la Secretaría de Obras Públicas, mientras se ven aspectos como puede ser pintura, mantenimiento del cambio de lonas de uno de los abanicos, gastos que no pueden ir más allá de 3.5 millones de pesos.

Insistió en que no se tienen problemas estructurales, aunque manifestó que la velaria principal sufrió una rasgadura a causa de los fuertes vientos que se registraron en esta ciudad, situación que ya se corrigió, con un costo entre los 400 mil y 500 mil pesos, pues no se afectó el tema estructural de unas instalaciones que presentan condiciones dignas.

Con respecto a la vacunación que se lleva a cabo en las instalaciones, puntualizó el funcionario que no se terminará con esta labor, pues aún faltan meses para que se lleve a cabo la feria y se espera que para el mes de julio, aproximadamente, se pueda determinar lo que sucederá con la aplicación de vacunas.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp