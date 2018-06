Inmigrantes centroamericanos protestan en México contra políticas de Trump

Tapachula (México), 20 jun (EFE).- Familias de inmigrantes centroamericanos se manifestaron hoy en Tapachula (México) contra la política estadounidense de separar familias y la persecución durante su trayecto por México camino a la frontera norte.

Con consignas como “migrar no es crimen” y “no a la separación de nuestras familias”, una veintena de inmigrantes protestó ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en esa ciudad del estado mexicano de Chiapas.

La oficina de Acnur en México aseguró ser totalmente ajena a la presencia de estos inmigrantes a las afueras de su oficina en Tapachula, a la que llegaron para pronunciarse contra las políticas de separación de familias en Estados Unidos.

Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, los manifestantes llamaron la atención durante su protesta a lo que calificaron como una crisis humanitaria que se vive en la región de México en su frontera con Guatemala.

Acompañados por activistas de Derechos Humanos, los inmigrantes reclamaron que México deje de perseguirlos durante su trayecto a la frontera norte a fin de buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

“Que Donald Trump ya deje el abuso, que no abuse de los seres humanos, que ya no separe a los padres de sus hijos, que ya no trate a los niños como si ellos supieran de sus derechos”, dijo a Efe el hondureño Luis Alonso Godoy Valle.

Godoy Valle, que intenta volver a este país después de haber sido deportado para reunirse con su familia, denunció que el gobierno de Trump trata a los niños inmigrantes como si fueran personas que no tienen derechos.

“Los está metiendo presos como a cualquier otra persona, cuando esos niños son inocentes, algunos no saben las razones de por qué están allí”, añadió.

El activista de derechos humanos Luis Villagrán aseguró que en esta zona de Chiapas hay más de 400 familias de países de América Central que están varadas porque el ingreso a Estados Unidos se ha vuelto una tarea imposible.

Ramón Verdugo, director de la Asociación Civil para migrantes “Todo por ellos”, señaló que la situación de los niños centroamericanos se ha recrudecido por las crecientes detenciones de inmigrantes en el sur de México.

El presidente Trump firmó hoy una orden ejecutiva para detener la separación de los niños inmigrantes de sus padres cuando éstos son detenidos en la frontera sur tras las críticas en todo el mundo.

Con este medida, a partir de ahora, los padres serán llevados junto a sus hijos a centros de detención de inmigrantes. EFE