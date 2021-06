Inminente, aprobación de matrimonio igualitario

Se analizará iniciativa en período extraordinario: Iván Gurrola

El presidente de la Junta de Gobierno y Conciliación Política del Congreso local, Iván Gurrola Vega, señaló que la aprobación del matrimonio igualitario en Durango es cuestión de tiempo, incluso podría salir adelante en el periodo extraordinario de pleno en próximos meses.

Lo anterior luego de que el Congreso de Sinaloa fuera obligado por la Suprema Corte de Justicia a legislar a favor de las uniones entre personas del mismo sexo, puesto que lo había votado en contra; al respecto el legislador por Morena indicó que ya es tiempo de que Durango avance en ese tema.

Consideró que no es posible que se postergue más una demanda de la sociedad que tiene que ver con derechos humanos, mismos que no pueden estar sometidos a consenso; “los derechos humanos no se votan. Esto va más allá de consideraciones personales o visiones moralistas”.

El diputado local aseveró que van varias legislaturas que simplemente han dado largas al asunto evitando tratarlo por miedo a repercusiones políticas, algo que definitivamente debe quedar en el pasado; “nadie quiere entrarle porque no se quieren enemistar con uno u otro bando”, expresó.

Gurrola Vega dijo que este es un tema muy serio, ya que polariza a la sociedad de forma tajante, en aquellos que están a favor porque son directamente implicados y quienes se oponen por cuestiones de costumbres morales, pero no se puede estar al margen de una tendencia ya no nacional, sino global.

Descartó que la intención sea votarlo en contra y dejarlo todo en la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; “lo ideal sería votarlo a favor aquí en Durango. Si se repite lo de Sinaloa ya no está en nuestras manos. Desde la JUGOCOPO buscaremos sacar el tema el próximo periodo”.