Inminente cambio a semáforo naranja

*Debido al aumento de contagios en los últimos días

Por: Andrei Maldonado

El titular de la Secretaría de Salud en Durango, Sergio González Romero, informó que se está a un punto de pasar al semáforo naranja al presentar 19 de 20 puntos en la escala de riesgo epidemiológico, esto ante el alza de contagios que se han presentado en los últimos días.

Tan solo en las últimas 24 horas el reporte de las autoridades de salud detalló que se presentaron 558 casos nuevos, de los cuales 299 se presentaron en la ciudad capital, esto ante los índices de movilidad que se están presentando, incluso en los propios laboratorios, donde las filas son interminables.

En ese sentido, el funcionario estatal aseguró que los suministros para pruebas covid-19 están por agotarse a nivel mundial, por lo que pide no acudir si no se tiene síntomas; “incluso si ya se tiene un cuadro severo de gripe es mejor resguardarse por siete días, no tiene caso ir y contagiar a más personas”.

Esa misma recomendación la hizo para las personas que están acudiendo a los módulos de vacunación para recibir las dosis de refuerzos, ya que las filas son enormes y se está complicando mantener sana distancia, por lo que en caso de sentirse enfermo es mejor no acudir y esperar otra fecha.

González Romero aclaró que, para todas las personas que entren en esta situación, se habilitará un periodo especial para recibir su dosis, pues de cualquier forma no se les puede aplicar en caso de estar enfermo; “va a haber vacunas para todos, lo importante ahora es no expandir más el virus”, expresó.

Detalló que la ocupación hospitalaria es todavía controlable, pues se encuentra en un 60 por ciento; sin embargo, entre mayores sean los cuidados que se tomen mayor será la posibilidad de evitar saturar los servicios médicos; “nadie se salvará de contagiarse, lo que podemos reducir son sus efectos”.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp