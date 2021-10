Inspectores solo acosan a mujeres: Regidora

La regidora Cynthia Montserrat Hernández denunció acoso por parte de trabajadores municipales, en específico los Inspectores, ya que han utilizado vehículos oficiales para hostigar a las mujeres, por lo cual pide a las autoridades se hagan cargo del asunto y se trabaje con el ejemplo para evitar que esto siga ocurriendo en la capital.

“Es lamentable que en pleno siglo XXI sigamos las mujeres sufriendo este tipo de acoso, más lamentable que lo hagan en carros oficiales del Ayuntamiento, creo que no se vale y es lógico que no sabían que era yo, ya que portaba lentes y cubrebocas, si eso lo hacen conmigo significa que con las demás mujeres también”, expuso.

“La verdad no me asusto, todas hemos pasado por ese tipo de acoso en donde le dan despacio a su coche o te dicen algunos piropos o piden llevarte, cosas que no deberíamos de permitir, aquí lo importante es que esto no se lo hagan a más mujeres y sobre todo menores”, agregó.

“Estos inspectores andan solamente paseando a ver qué hacen, es momento de que se pongan a trabajar, no se vale que hagan esto a las mujeres y deben y debemos aprender a respetar, no solamente de hombre a mujer, sino en todos los sentidos”, relató la regidora.

De la misma manera, manifestó que no solamente esta práctica es de los Inspectores Municipales, sino también por parte de trabajadores y sobre todo policías, mismos que por su cargo creen que no pueden tener ninguna represalia a pesar de que ellos son quienes deben cuidar a la ciudadanía.

Para finalizar, manifestó que no espera un despido de los trabajadores ya que tienen familias que mantener, pero sí que se ponga un orden en estas dependencias y esto no siga ocurriendo.

