Insuficiente el nuevo Santuario de Guadalupe para dar cabida a tanto guadalupano en las mañanitas

El nuevo templo se llenó desde hace varias horas…

Mucho tiempo antes de la medianoche los adoradores de la Virgen de Guadalupe saturaron ya el nuevo Santuario y, cuestión de tiempo para dar paso a los artistas y grupos musicales que le llevarán las tradicionales “mañanitas”.

El nuevo Santuario de Guadalupe está ya atiborrado de guadalupanos venidos de todos los puntos de la geografía estatal y de los distintos rincones de esta capital, quienes llegaron desde hace mucho para asegurar su lugar.

No obstante la amplitud del nuevo templo de La Morena del Tepeyac, la gente copó materialmente todos los rincones y, sin exagerar, ya no se puede caminar. No cabe un alma más, pero…las calles que confluyen hacia el Santuario, registran movimiento de mucha gente que se dirige al templo a de menos, escuchar las tradicionales mañanitas.

Estamos a unos minutos de que empiecen las fiestas del 482 aniversario de las apariciones de La Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en la ciudad de México.

Antes de la fiesta artístico-musical, hacia las 23:00 horas, el arzobispo Dr. José Antonio Fernandez Hurtado, presidirá la misa que dará pie o apertura a la gran fiesta en honor de nuestra amada Virgen de Guadalupe.

Esta noche, el coordinador artístico de las tradicionales mañanitas, el gran interprete Oscar Rey, de la mano del párroco padre Refugio López Muñoz, tiene para todos los guadalupanos un extraordinario elenco artistico que encabezarán los grandemente aclamados Esteban y Lauro, que por cuestiones políticas se separaron un tiempo de la artisteada, pero esta noche vuelven a unir su talento para festejar a la morena.

Pero también actuarán: Taller de Danza de la UJED “Viva Jalisco”, las Rondallas Femenil y Varonil de la UJED; Dulce Olguín, con su canción “Te quiero mami”, Lupita Alvarez con “Mi Virgen Ranchera”, Karen Yareli con “Yo también soy Morena”, Leslie, Valeria y Vanesa cantarán “Buenos días Paloma Blanca”, Academia Il Canto con “Amor Eterno”, Anhuar Ortega con “Mamá Lupita”, Gaby Saldívar con “Ofrenda Guadalupana”, Voces de mi Tierra con “Quiero Mirarme en tus Ojos”, También estará el singular Jesús Salinas con una canción sorpresa, Atzin Herrera con “Virgen Morenita”; Esteban y Lauro con “Guadalupe”, Valeria García cantará “Serenata en el Tepeyac, Aldo Carranza y Oscar Rey con “Hermoso Cariño” y al final, las tradicionales mañanitas con todos los artistas invitados.

Todavía estamos a casi una hora de la misa y las mañanitas, por si gustan, aunque…en el templo no cabe una alma más.