Integrantes de caravana de migrantes hondureña comienzan a entrar a México

Ciudad Hidalgo (México), 18 oct (EFE).- Miembros de la caravana de migrantes hondureños comenzaron a entrar hoy a México aunque la mayoría continúa en Guatemala, informó hoy a Efe la organización Pueblos Sin Fronteras, que apoya la movilización.

Los migrantes utilizaron barcazas que con un pago de unos 10 quetzales (alrededor de 1,2 dólares) los cruzan de Tecún Umán (Guatemala) a Ciudad Hidalgo (México) a través del río Suchiate, frontera natural entre estos países, señalaron las fuentes.

“Tenemos entendido que no han cruzado grandes contingentes”, dijo a Efe Gina Garibo, de Pueblos Sin Fronteras, al afirmar que esta agrupación no ha organizado la caravana migrante pero “hemos estado pendientes de que no haya represión ni violencia.

Desde el miércoles en la mañana llegaron a la frontera Guatemala unos 240 agentes de la Policía Federal a bordo de dos aviones Boeing 727 de la corporación que aterriaron en Tapachula, según reportaron medios locales, que difundieron imágenes de la llegada.

“Nuestra presencia obedece a la apuesta por una migración segura y regular”, dijo a Foro TV el comisionado de este cuerpo, Manelich Castilla.

Los agentes que han sido desplegados en los puntos por donde ingresarán los migrantes -apuntó- “no tienen armas” y conocen el protocolo para evitar el uso excesivo de la fuerza.

“Desde el principio estamos pensando en un ejercicio de contención que privilegie los derechos humanos de los migrantes. De ninguna manera estamos para reprimir; estamos para auxiliar”, argumentó el comisionado.

La caravana de migrantes hondureños salió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula, con más de un millar de integrantes con la intención de llegar a México en camino para dirigirse a Estados Unidos. EFE