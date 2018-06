Intensificará IDJ prevención al abuso de alcohol en jóvenes

Gabriela Vázquez Chacón, titular de este instituto, dijo que una de las mayores preocupaciones que tienen como instituto es el abuso de alcohol y otras sustancias entre los jóvenes de la localidad, razón por la que se han estado implementando programas que hablen sobre las consecuencias que esto puede representarles en sus vidas. Es por eso que están buscando tener proximidad directamente en las fiestas del estado ya que es ahí uno de los lugares que más visitan los jóvenes en estas fechas de fiesta, pues el número de antros y venta de alcohol se da al por mayor.

“Sabemos que los jóvenes van a divertirse, pero muchas de las veces no controlan el consumo de alcohol por que se sienten parte de un ambiente que los obliga a tomar sin conciencia, es por eso que nosotros vamos a tener presencia en la feria y en las inmediaciones de estos lugares con la campaña cero grados. Sabemos que no podemos decirles a los jóvenes que no consuman alcohol, pero sí que lo hagan de una manera responsable”, comentó.

Dijo que los lugares en los que estarán será en las instalaciones del palenque, velaria y en la zona de antros o centros nocturnos, ya que es ahí donde más presencia de jóvenes se ve hasta altas horas de la noche consumiendo alcohol. En dichas instalaciones señaló que aparte de brindarles información, se les exhortará a tomar con conciencia además de ponerles dinámicas que tengan que ver con el abuso de las bebidas. “Estamos en cada una de las zonas en las que sabemos que se ingieren bebidas embriagantes, con diferentes dinámicas, como lo con los googles de visión alcohólica y los pondremos a realizar actividades con estos lentes puestos, para que así puedan observar la diferencia de que no es lo mismo realizar cualquier actividad estando fuera de tus sentidos”.

Abundó en el tema de otras sustancias aparte del alcohol, como lo son las drogas, pues dijo que este tema es aún más preocupante dentro de la comunidad juvenil de Durango, ya que el incremento de cifras de personas que dependen de una sustancia ha aumentado, apunto que de la misma manera se estarán implementando foros con distintos personajes para que den platicas encentra de la drogadicción en etapas juveniles, estos foros tendrán inicio después de los compromisos que tienen en la FENADU.