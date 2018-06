Intensificarán inspectores vigilancia por “ley seca”

Así lo dijo Omar Martínez Aispuro, titular de Inspectores Municipales, quien señaló que por motivo de las elecciones se va a montar un fuerte operativo para inspeccionar la ciudad y no se dé la venta ilegal durante el proceso electoral, aseguró que el operativo que se tiene planeado abarca desde comercios, restaurantes y lugares clandestinos, los que se denominan como “ventanas”. En estos lugares se tendrá presencia constante de los elementos de inspectores, al igual que elementos de la policía para que les proporcionen seguridad, así como se tiene que llegar a la detención de alguna persona, se haga conforme a la ley.

“Este operativo va a ser fuerte en el aspecto en el que tendremos a muchos elementos de inspectores por todos los puntos de la ciudad, puntos en los que sabemos que se da la venta de alcohol de manera ilegal, no solo en estas fechas sino todo el año, las denominadas ventanas las vamos a estar vigilando, para levantar las actas correspondientes y multas de acuerdo a la falta cometida. De igual forma también vamos a estar acompañados por elementos de seguridad pública, para que se nos brinde apoyo en dado caso de que tenga que haber detenidos”, señaló.

Menciono que sin duda alguna la principal finalidad de este operativo es que se respete la ley seca de manera tajante, en el aspecto de la venta y consumo de bebidas en establecimientos, pues también afirmó que la presencia de los inspectores abarcará a los restaurantes, centros comerciales, tiendas de autoservicio, "vamos a tener presencia en los restaurantes, esto para vigilar que la venta de alcohol no se dé, ya que en otras ocasiones sí fue así. Les pedimos total cooperación a los dueños de los restaurantes, porque si no pues se tendrán que hacer sanciones, multas, a lo último que queremos llegar es al tema de clausuras, es por eso que, de manera anticipada, se les ha dicho cuál es plan de trabajo para ese día y así no se les tome por sorpresa".

Dijo que también van a tener un cuidado especial en las colonias, ya que en años anteriores hay quienes se pasaron de listos y compraron con anticipación alcohol, esto para su venta a domicilio, pues es una práctica que no desconocen, asegura que este tipo de actos las mismas personas las dan a conocer en las redes sociales, lo cual facilita su ubicación. “Nosotros no podemos prohibir el consumo de bebidas en las casas de las personas, si es así están en todo su derecho, es mejor que estimen precauciones y si van a beber que lo hagan dentro de sus hogares y que sea alcohol que compren de manera anticipada”, finalizó.