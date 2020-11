“Intereses oscuros” para no cerrar comercios: Juez

Tras la manifestación de comerciantes del primer cuadro de la ciudad, quienes se negaban a cerrar sus puertas ante el alargamiento del semáforo rojo, el juez administrativo Mario Pozo Riestra señaló que esto se debe a “intereses oscuros” por parte de los mismos y que solo tratan de desestabilizar al gobierno y sus medidas sanitarias.

“Hay una resistencia de algunos, amparados en la necesidad económica y sus compromisos para pagar gastos como renta, seguro social, sueldos, etcétera, pero lo que nosotros no vemos de manera correcta es que también hay personas que están tratando de desestabilizar la situación que ya de por sí es complicada por el tema de salud y lo económico, sin duda lo agravaría una situación también de inseguridad con esa pretensión que hay de algunos intereses muy puntuales y muy oscuros en algunas personas de esta zona”, expuso.

Pidió permanecer cerrados hasta el próximo martes para reiniciar ya actividades de una manera regulada y controlada el próximo miércoles 25, “ellos quedaron de comunicarse más tarde para poder hablar con sus agremiados, aún no tenemos una respuesta y en estos momentos buscaremos el diálogo con otros líderes para buscar encontrar eco en ellos, en el sentido de que haya un cierre hasta esa fecha para mejorar las condiciones que tenemos actuales de salud y poder reiniciar una actividad con un horario restringido también”.

“Lo que ellos pretenden es desestabilizar, eso no es algo correcto, no es de un ciudadano honesto, no es de un ciudadano que entienda que estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo un tema de salud y que aparte estén motivando a las personas a la violencia, creo que eso está más que claro”, finalizó el juez.

