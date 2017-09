Invalida TEE consulta de Paseo Universitario

Corresponde al Ayuntamiento decidir si construye o no la obra

En sesión ordinaria los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Durango aprobaron el proyecto de dictamen por medio del cual se dejó sin efecto la consulta ciudadana que realizó la Presidencia Municipal, para reunir opiniones respecto a la construcción del Paseo Universitario, pues el procedimiento no se ajustó a lo que establece la ley.

Después de emitir una resolución con respecto a otros 5 juicios que se encontraban pendientes, los magistrados del Tribunal Electoral dieron paso al juicio número 19, que contenía el recurso que interpuso la ciudadana Diana Edith Piña y el Partido Duranguense, en contra del proceso de consulta que realizó el Ayuntamiento de Durango para recabar la opinión de los ciudadanos con respecto al proyecto para construir el Paseo Universitario.

Una vez que se dio lectura al proyecto de dictamen por medio del cual se dejó sin efecto la mencionada consulta, los magistrados Javier Mier Mier, María Magdalena Alanís y Raúl Montoya, se pronunciaron a favor del mismo, y posteriormente este último destacó que por primera vez una ciudadana recurre al Tribunal Electoral para inconformarse con respecto a un tema del cual puede tomar una determinación.

Recordó el magistrado Montoya que tal como lo establece la Constitución, el tema de las consultas ciudadanas es facultad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en cuanto a su organización y aplicación, el cual no tuvo intervención alguna en el ejercicio que llevó a cabo el Ayuntamiento de la capital para pedir opiniones con respecto a la obra citada anteriormente.

Agregó que se analizó el ejercicio que realizó la Presidencia Municipal, así como los elementos que debería reunir, después de lo cual se llegó a la conclusión de que este ejercicio no se ajustó a las exigencias de la Ley de Participación Ciudadana, además de que no es facultad de esta autoridad llevar a cabo tal ejercicio.

Por su parte el presidente del Tribunal Electoral, Javier Mier Mier, puntualizó que es la primera vez que una ciudadana presenta tal solicitud ante esta instancia, por lo cual manifestó que se determinó que no tiene validez jurídica la mencionada consulta, aunque aclaró que tal circunstancia no implica que la Presidencia Municipal no pueda construir el Paseo Universitario, pues se trata de un tema cuya decisión no es facultad del Tribunal.