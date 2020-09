Investigan presunta violencia policiaca

El presidente municipal Jorge Salum señaló que se esperará a la resolución que dé la Fiscalía del Estado en cuanto a la presunta violencia policiaca que sufrió un joven, el cual en el informe que da Seguridad Pública sufrió un infarto al ser trasladado a la demarcación, pero el caso ya se encuentra en las instancias correspondientes para su investigación y así deslindar las responsabilidades.

“Todavía no está demostrado nada, hasta que no se acredite que fue un exceso policial no podemos asumir que así fue, hay otra versión u otras versiones y quien tendrá que determinar lo correcto es la autoridad ministerial”, declaró el alcalde.

Además, señaló que se deberá incrementar la capacidad de respuesta o el tiempo en el que la policía se tarda en atender llamadas, en ese sentido se está reforzando, por ello es que se trabajará para comprar cerca de 100 patrullas nuevas, para así tratar de eficientar la movilidad de los agentes con lo que se incrementará en 3 la capacidad que se tiene, ya que hasta el momento el parque vehicular que se tiene es muy limitado.

“Además de esto estaremos haciendo una depuración constante de elementos que por alguna razón incumplen en alguna circunstancia, o ya sean acusados y se pueda demostrar su culpabilidad en alguna circunstancia irregular, mismo que es parte de lo que si así fuera y así lo determinara la autoridad haríamos o haremos, pero en este caso en particular es importante que haya una declaración o una investigación que deslinde responsabilidades”, finalizó.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp