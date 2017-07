iOS vs accidentes de tránsito

Una de las principales características de la nueva versión del iOS de Apple para móvil, tendría como objetivo combatir la peligrosa práctica de enviar mensajes de texto mientras se conduce, a través del modo “No molestar mientras se maneja” y el apagado de otras alertas emitidas por el celular que desvían la atención de los automovilistas.

Los smartphones han incrementado el número de accidentes en las carreteras debido a personas que se distraen fácilmente al recibir alertas y utilizar el teléfono cuando conducen su auto. De acuerdo a estadísticas del Departamento de Transporte de Estados Unidos, el 10 por ciento de accidentes fatales, el 15 por ciento de lesiones y el 14 por ciento del total de los siniestros de tránsito reportados por la policía de ese país, fueron ocasionados por conducción distraída.

Este problema ha sido abordado con medidas como apps que bloquean mensajes de textos mientras los vehículos están en movimiento, pero sólo se pueden integrar a nivel de sistema en dispositivos Android. Sin embargo, las aplicaciones de iOS se ejecutan en un entorno “sandbox” por lo que no es posible interferir sus funciones y esto incluye la recepción de mensajes de texto.

3 mil 477 personas murieron durante el 2015 en accidentes automovilísticos y 391 mil resultaron heridas en Estados Unidos

Los transportistas, por ejemplo, han tomado medidas como el uso de AT&T Drive Mode, pero solo silencian llamadas y alertas de texto, sin poder hacer nada con las notificaciones de otras aplicaciones.

La nueva función de Apple “No molestar mientras conduces”, ofrecería una significativa reducción de las distracciones mientras se está al volante. Cuando está activa la función, podrá saber si está en un vehículo a través de la conexión USB o Bluetooth del auto. Además, determinará la velocidad de éste a través de los sensores del iPhone, incluso cuando el celular no esté conectado al vehículo.

Otras funcionalidades como la reproducción de música y la asistencia de navegación (mapas) podrán utilizarse, pero cuando el coche esté en movimiento, el mensaje que se enviará de manera automática a quien mande mensaje de texto al conductor indicará, “Estoy conduciendo con No molestar activado. Veré su mensaje cuando llegue a mi destino”. Un segundo mensaje podría utilizarse en caso de tratarse de una emergencia para otorgar una opción en estas situaciones, ya que uno de los principales motivos para que las personas no se desconecten de sus teléfonos inteligentes, reside en la posibilidad de no estar disponible en un caso urgente.

“Se trata de mantener los ojos en el camino” dijo el vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi al presentar esta función. “Cuando estás manejando, no necesitas responder a este tipo de mensajes. De hecho, no es necesario verlos”, explicó mientras mostraba un demo del teléfono cuando éste recibía notificaciones push de apps como Twitter, Tinder y Words with Friends.

Información de contacto: http://www.mypress.mx

&MYPRESSZONE&