IPBES cree que el mundo alcanzará algunas metas de biodiversidad para 2020

Medellín (Colombia), 26 mar (EFE).- La Sexta Plenaria de la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) finalizó hoy en Medellín con advertencias sobre la degradación “crítica” de los suelos y la percepción de alcanzar “algunas” de las metas globales de Aichi (Japón) para 2020.

Esa fue una de las conclusiones entregadas por el presidente de la IPBES, sir Robert Watson, luego de ocho días de disertaciones y de la presentación de estudios sobre el estado de la biodiversidad mundial y la degradación de la tierra, que revelaron un panorama “crítico” que amenaza el bienestar humano.

Watson, que presidió la plenaria en la que participaron 750 expertos de 116 países, indicó que los informes “han hablado de hasta qué grado” los países pueden alcanzar las metas de Aichi.

“A veces uno piensa que no vamos a llegar a las metas y parece que no hemos progresado. La conclusión es que algunas de las metas de Aichi se van a alcanzar, pero no hay número específico”, aseguró Watson a periodistas.

El Plan Estratégico para el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) 2011-2020 se compone de una misión, objetivos estratégicos y las 20 metas de Aichi.

En cuanto a la reunión, los expertos coincidieron en señalar que sólo a través del conocimiento se puede proteger el medio ambiente y asegurar una calidad de vida para todos.

“Para lograr las metas de desarrollo sostenible es necesario que entendamos cómo opera el planeta”, agregó Watson.

Durante los ocho días de disertaciones en Medellín se encontraron “muchos puntos de vista y diferencias en la percepción”, indicó el investigador Bob Scholes, codirector de la evaluación de los suelos, quien expuso que algunas personas “no consideran que es grave la degradación”, pese a que el estudio reveló que 3.200 millones de personas están en riesgo y pronostica migraciones masivas.

Los expertos, que trabajaron en los informes de forma voluntaria, tuvieron durante la plenaria un diálogo “fructífero” con quienes trabajan con el desarrollo de las políticas, pues al final la ciencia indicará “cómo equilibrar” y orientará la toma decisiones que le hagan frente al “peligroso declive” de la biodiversidad.

Este fue advertido en las evaluaciones hechas en América, Asia y el Pacífico, África, Europa y Asia Central.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de IPBES, Anne Larigauderie, reveló que la plataforma sumó durante la reunión en Medellín tres afiliados más y, además de registrar una participación récord, cuenta ahora con 129 países miembros.

Asimismo, París fue confirmada con la sede de la séptima plenaria de la IPBES, que se llevará a cabo en abril de 2019 e incluirá la presentación de un libro sobre biodiversidad con información “sin precedentes” recogida en los estudios elaborados por 550 expertos de más de 100 países. EFE