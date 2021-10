Iré en boleta como candidata a gobernadora: Lety

*Mantiene afiliación priísta, pero ha recibido otras invitaciones

Por: Martha Medina

“Quiero darles a conocer mi intención, mi aspiración para contender en la próxima elección del 2022 para la candidatura a gobernador, es un tema que no es nuevo ni me lo saqué de la manga, tengo muchos años de ser política”, dijo la ex alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, al hablar de sus aspiraciones para este proceso electoral, pues afirmó que estará en la boleta electoral para el año entrante, aunque aún no define por cuál partido político.

En rueda de prensa, Herrera Alce puntualizó que su aspiración de contender en las elecciones del año entrante constituyen un tema que no es nuevo, “ni me lo saqué de la manga, tengo muchos años de ser política, tengo muchos años de aspirar a la gubernatura del estado, quiero a Durango, me gusta Durango, viví aquí en Durango del 76 al 83, y la verdad sí quiero poderle servir, quiero trabajar por él”, dijo.

Respecto al partido por el cual contenderá, dijo que aún no lo define, aunque reconoció que ha recibido propuestas de varios, “pero voy a tomar la decisión en unos días más por cuál partido iré, pero de que voy en la boleta, voy en la boleta, por el partido que sea”, aseguró Leticia Herrera, quien a pregunta sobre si descarta al PRI aclaró que no, porque ha sido priísta toda su vida, pero insistió en que también ha tenido más propuestas.

Manifestó que ha platicado con la dirigencia del tricolor, pero aún no define por cuál partido, aunque aseveró que irá por Durango, que es lo que le interesa, e incluso reconoció que hay diálogo con Morena.

Con respecto a si planteó esta situación con el gobernador, señaló que sí y que la respuesta fue que siguiera adelante con sus aspiraciones, como las tienen los demás aspirantes, para luego señalar que ya se realizan encuestas para saber cómo está en las mismas y ver, con base en esto, la decisión que toma.

Por otra parte, en relación con los señalamientos que hizo la actual administración de Gómez Palacio a la que encabezó Leticia Herrera, manifestó que esta situación no afectó mucho su imagen, pues aclaró que en ningún momento recibió notificación por parte de alguna autoridad, pues aunque se dijo que hubo una orden de aprehensión en su contra, ésta no existió, en todo momento permaneció en Gómez Palacio y solo realizó visitas al rancho que tiene en Durango.

