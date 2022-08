Irregularidades por 20 mdp en Mezquital

*Aparecen gastos por obras que no se hicieron o no se terminaron

Por: Martha Medina

Se han detectado una serie de irregularidades en cuanto a la aplicación de recursos presupuestales en El Mezquital, pues en la cuenta pública que se analizó aparecen obras que no se encuentran por ninguna parte o que no se terminaron, señaló el diputado Bernabé Aguilar, al puntualizar que hay observaciones por más de 20 millones de pesos en el estado financiero del municipio.

El legislador y secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado manifestó que los habitantes del Mezquital demandan cuentas claras, que las obras realmente se lleven a cabo y que funcionen, pues hasta ahorita hay algunas que no aparecen y otras que no operan, aunque están en el informe que presentó la Presidencia Municipal.

Al referirse a la situación que se registra en estos momentos en el municipio, señaló que hay casos concretos de esta situación, como es el de Bancos de Calitique donde se construiría una obra de agua potable con una inversión de 4 millones de pesos “que no está, ni siquiera hay un metro de manguera; en Puerto de Guamúchil llevaron mangueras pero a los poquitos días que supieron que no habían ganado las elecciones se las llevaron”, dijo el legislador.

Agregó que después se recibió información en el sentido de que se habían llevado estas acciones a otros lugares, “la de Bancos se cambió a Aguilares, la de Puerto Guamúchil a Chilapa, pero también las obras no funcionan o no están, y una de agua potable que debía estar en Llano Grande no existe, es una obra fantasma; también por ejemplo de Las Joyas a los Corpus, un camino que tampoco existe, usted va y ¿dónde mete su camioneta? No hay más que el barranco”, continuó el legislador.

Puntualizó que ante esta situación, la exigencia de la gente es que se hagan las obras que se anunciaron, por lo cual se solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que le pida cuentas al Municipio del Mezquital y que si hay irregularidades se castigue al responsable, pues se trata de más de 20 millones de pesos que están observados en la cuenta pública y no se encuentran las acciones que deberían beneficiar a la gente, pues manifestó que como las mencionadas hay otras irregularidades, sin que se tengan muchas posibilidades de que se corrijan porque la actual administración terminará en unos días más.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp