Irresponsable salir a manifestarse en pandemia: Salud Pública

Debido a las últimas manifestaciones registradas a lo largo de la ciudad, el director de Salud Pública Municipal, César Cardosa Torres, pidió a los ciudadanos tener precaución y no desatender las medidas sanitarias, ya que no es momento para salir a las calles y hacer eventos masivos como éstos.

El director hizo este llamado a los ciudadanos para que sean responsables en este tipo de eventos, que no dejen de portar su cubrebocas y respetar la sana distancia, asimismo dijo que se deben buscar otras maneras de anunciar sus inconformidades sin poner en riesgo su vida y la de sus familias.

“Que no se les olvide que aún estamos inmersos en una pandemia, debemos entender y ser responsables, como líderes deben darle el ejemplo a sus agremiados en el caso de que los tengan, y poner el ejemplo de que ahorita no es momento de estarse manifestando de esa manera, podrían buscar alguna otra forma para dar a conocer sus inquietudes; pero si lo van a hacer traten de acatar todos los protocolos, ya que hemos visto que no traen cubrebocas, las personas se están abrazando o incluso comen del mismo plato”, señaló el director.

Resaltó que este tipo de aglomeraciones vienen a poner en riesgo la salud de la población, ya que no se descarta que se puedan elevar los contagios debido a que no se acatan las medidas de seguridad sanitaria.

Para concluir, recordó que la falta de realización de pruebas o las pruebas realizadas en el sector salud privado es lo que está haciendo que no se haya registrado gran número de contagios este mes de enero, sin embargo, aseguró que hay los contagios suficientes para reforzar las medidas sanitarias en la capital.

