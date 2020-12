Irresponsables declaraciones de Rosales Badillo: Ayuntamiento

El secretario municipal Mario Garza Escobosa, señaló que las declaraciones de Hugo Rosales Badillo acerca de las facultades para declarar semáforo rojo obedecen a tintes políticos y solo busca desvirtuar el trabajo hecho por el Ayuntamiento para tratar de controlar los contagios en la entidad.

“Hace una declaración un hombre que está en un partido político y está buscando la manera de desvirtuar el trabajo que se hace de una manera institucional y de una autoridad, demerita mucho y me extraña debido a la profesionalidad de su trabajo que haga esto, ya que no se vale jugar con la salud de las personas, no se vale en este momento estar buscando una situación de gane político incitando a una desobediencia en un sector que ha sido muy vulnerado”, expuso.

Señaló que como autoridad no ha sido fácil, “pero sí estamos preocupados y siempre anteponiendo la salud de todos. No se vale poner este tema en la mesa aprovechándose de la desesperación económica de las personas o de los empresarios”.

“Yo le hago un llamado a la ciudadanía para sumarse en la medida de las posibilidades para apoyar estos acuerdos, ya que hay un semáforo nacional y hay una declaratoria de salud porque no es un tema menor, se está jugando con la vida y por ello debemos ser muy responsables”, declaró el secretario del Ayuntamiento.

Por su parte el alcalde Jorge Salum del Palacio declaró que es una discusión de tipo jurídico que desde luego podrá tener muchos argumentos, “pero me parece irresponsable, estamos viviendo una pandemia donde los contagios no han disminuido y ha habido una cantidad importante de decesos, así que me parece muy lamentable que un profesionista de ese nivel invite a la irresponsabilidad”.

