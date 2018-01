Isidre Esteve: “No vivía una etapa tan difícil desde Mauritania”

Pisco (Perú), 7 ene (EFE).- El piloto español Isidre Esteve aseguró tras finalizar la segunda etapa del Dakar 2018 sobre el desierto de Perú que no vivía una jornada “tan difícil” desde que el rally se corría en Mauritania, hace ya más de diez años.

Esteve, que finalizó la etapa en el trigésimo noveno lugar por un percance en una duna, aseguró que el recorrido de 267 kilómetros cronometrados tenía “dunas cortadas” y se caracterizó por una navegación muy complicada.

“Me encanta esta nueva filosofía de Dakar, porque te obliga a ir siempre en tensión y no puedes relajarte ni un instante. El mínimo descuido se paga muy caro y prueba de ello es que hoy hemos visto muchos coches volcados y enganchados en la arena”, comentó.

Esteve, que corre con un BMW X7 adaptado con todos los controles en el volante, explicó que los mandos se movieron de posición y quedaron más bajos tras saltar en una duna y impactar en su caída.

“Llevábamos un ritmo muy bueno hasta que, en el segundo intento de subir una duna muy alta, hemos cogido inercia, nos hemos lanzado y hemos saltado por delante y chocado de morro”, relató Esteve.

“Me he agarrado tan fuerte al volante que he doblado la columna de la dirección y el aro del freno de los mandos me tocaba las piernas”, agregó.

Esteve condujo el resto de la etapa con el volante más bajo de lo normal, sin otra posibilidad que adaptarse a la nueva posición y “tirar para delante”.

El catalán conoció que la dirección de carrera le compensará parte del tiempo perdido en la primera etapa del rally cuando intentaba encontrar un punto de control instalado en la ruta, cuya activación resultó problemática a causa de un fallo en el dispositivo GPS que le da la organización.

De cara a la tercera etapa, que se correrá este lunes, Esteve aseguró que “será otra prueba de fuego”, pues se desarrollará por un terreno similar al de hoy y será más larga, con 502 kilómetros, de los que 295 serán cronometrados.

“Lo más importante es conducir muy finos y no cometer errores”, apuntó Esteve, quien corre su cuarto Dakar desde que en 2007 sufriera un accidente en moto que le dejó parapléjico. EFE