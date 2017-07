Isinbáyeva apoya a Chile en la final contra Alemania

San Petersburgo (Rusia), 2 jul (EFE).- La plusmarquista mundial de salto con pértiga, la rusa Yelena Isinbáyeva, aseguró hoy que apoyará a Chile en la final de la Copa Confederaciones ante Alemania.

“Hoy voy a apoyar a la selección de Chile, ya que me gusta ese pueblo, que es muy apasionado. En el año 2000 en Chile gané el Mundial Junior, me apoyaron y me recibieron muy bien”, dijo Isinbáyeva a la prensa.

Al mismo tiempo, reconoció que Alemania era un “digno rival”, por lo que aventuró que la final será “muy interesante”.

Isinbáyeva, que se retiró el pasado año, visitó el centro de prensa de la Copa Confederaciones, donde promocionó a su ciudad natal, Volgogrado, como sede del Mundial de 2018.

Además, aseguró que hoy conoció al argentino Diego Armando Maradona, quien le causó una honda impresión y al que calificó de “leyenda”.EFE.