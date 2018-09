Isla de Pascua reclama regreso de patrimonio Rapa Nui repartido por el mundo

Santiago de Chile, 17 sep (EFE).- El presidente de la comunidad Mau Henua de Isla de Pascua, Camilo Rapu, hizo hoy un llamado a todas las instituciones internacionales que poseen vestigios Rapa Nui para que entreguen de vuelta a la isla los restos, ya que tienen una “gran importancia espiritual y cultural” para sus habitantes.

“Desde hace siglos la comunidad Rapa Nui ha sufrido el saqueo de piezas arqueológicas y ceremoniales. Lamentablemente todos los actos que podríamos calificar como apropiación indebida se han ocultado bajo el mando histórico de supuestas cesiones, regalos o misteriosas apariciones en los lugares en donde hoy se exhiben”, indicó Rapu.

En total, según explicó a Efe el representante isleño, hay contabilizados 25.000 vestigios en la isla, mientras que fuera de ella y repartidos por todo el mundo hay casi el doble, 40.000, una realidad “incomprensible” para los Rapa Nui, el pueblo polinesio que habita el territorio insular hace siglos.

Entre ellos destacan por su importancia histórica cerca de 20 moais y 25 tablillas “rongorongo” (un sistema de escritura descubierto en Isla de Pascua en el siglo XIX), de los cuales la mayoría están en Inglaterra, Francia e Italia.

Unas piezas únicas que tienen particularidades especiales, como es el caso del moai “Hoa Hakananai’a” (amigo perdido, en español) que está expuesto en el Museo Británico de Londres, ya que es el único existe realizado en piedra de basalto.

“Yo no conozco el moai que está en Inglaterra. He estudiado toda su historia y conozco la importancia cultural que lo envuelve, pero no lo he visto nunca. Por eso queremos traer de vuelta esas piezas originales, porque pertenecen a la isla y están vinculadas con nuestros ancestros”, explicó Rapu.

Para facilitar este proceso, la comunidad Mau Henaua propone reemplazar los vestigios que las instituciones públicas o privadas entreguen con replicas realizadas por artistas isleños, ya que, continuó su representante, la idea no es ser “egoísta con la cultura”.

Por todo ello, los integrantes de la formación hicieron un llamado internacional apelando a la “buena voluntad” para restituir un legado usurpado y poder recordarle al mundo que la cultura Rapa Nui “está viva y aún no ha desaparecido”, concluyó Rapu. EFE