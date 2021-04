Israel reduce el área de pesca de Gaza en respuesta al disparo de cohetes

Jerusalén, 26 abr (EFE).- Israel decidió reducir hoy el área de pesca de Gaza en represalia por el continuo disparo de cohetes desde la franja hacia su territorio, después de que milicianos palestinos lanzaran horas antes un proyectil que cayó en área despoblada, y tras una escalada de tensión en la región en los últimos días.

A partir de hoy a las seis de la mañana hora local y “hasta nuevo aviso”, Israel reducirá el perímetro de pesca del enclave de 15 a 9 millas náuticas, anunció en un comunicado el COGAT, órgano militar israelí que gestiona asuntos civiles en territorio palestino.

La decisión se tomó “tras consultas de seguridad” y tras un nuevo lanzamiento que este domingo marcó la tercera noche seguida de disparos de cohetes desde el enclave hacia territorio israelí. Las milicias también dispararon otro proyectil que no superó la línea divisoria y cayó dentro de Gaza, informó el Ejército israelí.

Durante este fin de semana se produjo el mayor pico de tensión en la zona fronteriza entre Israel y Gaza desde hace más de un año.

Las milicias lanzaron una cuarentena de cohetes -36 en la noche de viernes a sábado- que hicieron correr a los refugiados antiaéreos a los habitantes de localidades israelíes colindantes con el enclave.

Los disparos se produjeron en apoyo a las protestas de Jerusalén, donde estos últimos días se produjeron los choques entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes más serios en mucho tiempo. Todo ello generó un repunte de violencia que se extendió también por los barrios palestinos de la Ciudad Santa o Cisjordania ocupada.

Este domingo, el movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza, instó a las milicias palestinas del enclave a mantener “sus dedos en el gatillo” y sus proyectiles a punto contra Israel.

Sin embargo, Hamás no se ha atribuido los lanzamientos de cohetes de los últimos días, y pese a que no los impidió, medios locales señalan que no busca una escalada militar con Israel.

Israel, que aplica un férreo bloqueo sobre Gaza desde que el grupo islamista tomó su control en 2007, responsabiliza a Hamás de toda agresión procedente del enclave.

Cuando la tensión se agudiza, restricciones como restringir la zona de pesca son medidas que las autoridades israelíes ya han tomado en el pasado.

“Hamás debe rendir cuentas” por toda agresión desde Gaza contra Israel, “y asumirá las consecuencias de la violencia cometida”, advirtió hoy el COGAT.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Beny Gantz, ordenó este domingo al Ejército que siga en alerta en la zona y preparado para actuar ante cualquier posible escenario. EFE