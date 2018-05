Iván Raña disputará el Ironman de Lanzarote, el próximo 26 de mayo

Madrid, 2 may (EFE).- Iván Raña, primer campeón mundial español de triatlón -en 2002, en Cancún (México)-, doble oro europeo (2002 y 2003) y con dos Diplomas Olímpicos -al acabar quinto tanto en los Juegos de Sydney 2000 (Australia), como en los de Pekín’08, que desde hace años se dedica a la larga distancia con miras al Ironman de Kona (Hawai, EEUU) disputará el de Lanzarote, el 26 de mayo.

Así lo adelantó a EFE este miércoles el propio interesado, nacido en Ordes (Coruña) hace 38 años, asimismo doble subcampeón del mundo -en Queenstown 2003 (Nueva Zelanda) y en Madeira 2004 (Portugal)- y que también fue olímpico en los Juegos de Atenas 2004.

Raña, que ganó en 2014 el Ironman de Klagenfurt (Carintia, Austria), ha disputado cuatro veces el de Kona -3,8 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bici y un maratón (42,195 kilómetros) a pie-, en el que logró su mejor resultado en 2013, al finalizar sexto.

“Lanzarote será mi primera carrera de este año. Me he guardado algo más a principio de temporada, porque creo que competía desde muy temprano estos años anteriores. Este año ya llevo bastante entrenamiento encima, pero me lo tomé con más paciencia. Las machadas son muy grandes en el Ironman y se te hace muy largo el año”, comentó a Efe el astro gallego.

“En Lanzarote competí en el 70.3 (medio Ironman) de 2012 y lo gané, justo antes de debutar en el Ironman, en Cozumel (México), que también tuve la suerte de ganar”, explicó a Efe Raña. “La prueba la patrocina ‘226RS’, con los que llevo cinco años y poder disputar el Ironman de Lanzarote de su mano es tremendo”, añadió.

“O gano o reviento, pero para entrar llorando en meta, tampoco lo voy a disputar; voy a darlo todo, quiero estar delante. Y si voy por detrás, lo acabaré. Pero Lanzarote es casi como mi casa, llevo veinte años entrenando allí y saldré a ganarlo”, manifestó el ‘padre deportivo’ del triatlón en España.

“Obviamente, el objetivo es el Ironman de Kona (el Mundial de Ironman), para el que, por fortuna, llevo clasificado desde noviembre, cuando quedé tercero en el de Cozumel”, recordó.

“Por eso me tomé el principio de temporada con más tranquilidad. Pero ya va siendo hora de salir a competir”, declaró a Efe Iván Raña. EFE