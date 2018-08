Izquierda paraguaya reitera que Cartes no puede jurar como senador activo

Asunción, 21 ago (EFE).-La coalición de izquierda Frente Guasu reiteró hoy que sus senadores votarán contra el juramento como senador activo de Horacio Cartes si prospera la solicitud del exmandatario, quien argumentó que terminó la incompatibilidad para jurar al expirar su mandato presidencial el pasado 15 de agosto.

El titular del Congreso, Silvio Ovelar, anunció este lunes que Cartes presentó su solicitud para jurar como senador activo, después de que en mayo no pudiera hacerlo al encontrarse con el bloqueo de varios legisladores.

El senador del Frente Guasu Hugo Richer dijo hoy a Efe que Cartes solo mencionó en ese documento que ya no existe incompatibilidad al no ejercer como mandatario del país, pero que no mencionó que es senador vitalicio, sin voto, según estipula la Constitución para quienes desempeñaron la Presidencia.

“Él no hace referencia a la incompatibilidad de que es senador vitalicio”, señaló Richer.

El senador indicó además que no cree que en el Senado existan los votos suficientes para que ese juramento de Cartes tenga éxito, para lo cual requiere del voto de 23 legisladores.

Indicó además que antes de proceder a esa votación habría que tratar sobre el escaño de Rodolfo Friedmann, que juró como senador el pasado 30 de junio en lugar de Cartes, siguiendo el orden del listado del Partido Colorado en las elecciones de abril.

“Hay un lío legal y constitucional porque primero habría que sacar al senador que juró”, dijo Richer en relación a Friedmann.

Richer incluso aventuró que la petición de Cartes quedaría “congelada” en las comisiones del Congreso a las que fue derivada antes de que se proceda a tratar ese juramento en el Senado, que este jueves celebra su sesión.

La petición de Cartes se produjo después de que en mayo presentara su renuncia a la Presidencia para jurar como senador y no recaer en la incompatibilidad de funciones.

Sin embargo, el Congreso bloqueó la renuncia por falta de quórum, debido a la ausencia de varios senadores, entre ellos algunos de Colorado Añetete, el sector del Partido Colorado que preside el actual presidente del país, Mario Abdo Benítez.

Los partidos y fuerzas políticas que se oponen a que Cartes jure como senador activo defienden que la Constitución establece que un expresidente se convierte en senador vitalicio al finalizar su mandato y no puede ocupar otro cargo.

Tras el revés en el Congreso, Cartes retiró su renuncia a la Presidencia y a finales de junio fue excluido de la lista de juramento de los senadores electos por el entonces presidente de la Cámara Alta, Fernando Lugo, con el argumento de que no podía jurar como senador siendo presidente.

Lugo convocó entonces a Friedmann para votar en lugar de Cartes.EFE