Izquierda peruana pide que misión viaje a Uruguay por caso de Alan García

Lima, 20 nov (EFE).- El congresista Marco Arana, líder del Frente Amplio de izquierdas peruano, planteó hoy que se conforme una misión de legisladores de varios partidos para que viaje a Uruguay a informar al Congreso y a la sociedad de ese país que en Perú no existe una persecución política contra el expresidente Alan García.

“Creemos que es importante que una comisión multipartidaria de congresistas del Perú vayamos a explicar a nuestros pares uruguayos y a la sociedad, que aquí no hay persecución política, sino una lucha contra la corrupción”, señaló Arana en declaraciones citadas por la agencia oficial Andina.

El legislador rechazó que la defensa de García denuncie una supuesta persecución política cuando el exgobernante está siendo investigado por delitos comunes, por lo que consideró que no califica para solicitar el estatus de asilado político.

Arana dijo que su iniciativa ha sido bien recibida por legisladores como Ana María Choquehuanca, Yhony Lescano y Gino Costa.

Al respecto, el congresista Juan Sheput, del oficialista Peruanos por el Kambio, se manifestó a favor de la propuesta de Arana y consideró que no politiza el pedido de asilo presentado por García sino que busca informar sobre la situación en Perú.

“Que un grupo de parlamentarios quiera viajar a Uruguay para explicar, no para convencer, que aquí no hay persecución política, creo que es absolutamente pertinente y no significa politización”, señaló a la emisora RPP Noticias.

Alan García ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima el pasado sábado para solicitar el asilo, bajo el argumento de ser un perseguido político y solo horas después de haber recibido el impedimento de salida del país por una investigación por colusión agravada y lavado de activos.

El fiscal José Domingo Pérez amplió las investigaciones contra García tras recibir indicios de que la empresa brasileña Odebrecht le pagó 100.000 dólares por una charla en Sao Paulo en 2012, un año después de que dejó su segundo Gobierno.

El expresidente (1985-1990, 2006-2011) está investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo jefe de obra, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios de su segundo Gobierno.

El vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, entregó hoy al embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, una nota diplomática con la posición oficial de su país sobre el pedido de asilo de García.

Al ser consultado sobre el tiempo que le tomará a Uruguay dar respuesta a la solicitud de García, el embajador Barros respondió: “Todo el tiempo que sea necesario”.

La Cancillería peruana informó, por su parte, que la información entregada a Barros “recalca que en el Perú impera la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

Asimismo, puntualiza que “no existe persecución política de ningún tipo” y que “el Poder Judicial y el Ministerio Público han actuado en el caso del expresidente García con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia”. EFE