Jackson rompe barreras, consagración de Odermatt y ‘dictadura’ de Roeiseland

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El histórico oro de la estadounidense Erin Jackson, primera mujer negra en conseguirlo en patinaje de velocidad, la victoria del suizo Marco Odermatt en gigante, el imperio neerlandés en patinaje y el oro de la noruega Marte Olsbu Roeiseland en persecución femenina de biatlón marcaron la novena jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.

JACKSON ROMPE BARRERAS

Nunca una mujer de raza negra había conseguido una medalla de oro en patinaje de velocidad. La estadounidense Debra Thomas se convirtió en Calgary 1988 en la primera deportista negra en conseguir una medalla (bronce en patinaje artístico). En Salt Lake City 2002, su compatriota Vonetta Flowers, en bobleigh, y la canadiense Jarome Iginla (hockey sobre hielo), fueron las primeras de raza negra en colgarse un oro olímpico.

Veinte años después, la estadounidense Erin Jackson volvió a romper barreras. Sumó un oro, el primero para una persona de raza negra en patinaje de velocidad tras subirse a lo más alto del cajón en los 500 metros esprint. Curiosa historia la de Jackson, que cambió el patinaje en línea sobre ruedas para competir sobre hielo. En apenas unos meses, logró clasificarse para Pyeongchang 2018, donde quedó vigésima cuarta y, cuatro años después, voló en Pekín para hacer historia.

CONSAGRACIÓN DE ODERMATT

Líder en la general de la Copa del Mundo de esquí alpino, el suizo Marco Odermatt se consagró este domingo tras proclamarse, a los 24 años, campeón olímpico de gigante en los Juegos de Pekín 2022 después de ganar una prueba marcada por la escasa visibilidad y las irregulares condiciones provocadas por una nevada que retrasó el inicio de la segunda y decisiva manga.

Odermatt no defraudó e hizo buenos los pronósticos pese a que en anteriores pruebas -el descenso y el ‘súper’- se quedó fuera del podio. Soportó la presión y demostró su gran calidad en Yanqing para concretar todos los indicios que apuntaban su gran potencial. Hace cuatro años, en los Mundiales júnior de Davis, firmó cinco oros y esta temporada lidera la general de la Copa del Mundo con 400 puntos de ventaja sobre el noruego Aleksander Aamodt Kilde. Su oro olímpico en gigante no es más que la consagración del esquiador más completo para Suiza desde la época del mítico Pirmin Zurbriggen.

EL IMPERIO NEERLANDÉS EN PATINAJE

Liderado por Suzanne Schulting, Países Bajos, con un tiempo de 4:03.40, batió su propio récord olímpico en la final femenina de relevos 3.000 metros de patinaje de velocidad en pista corta. Junto a Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer y Yara van Kerkhof firmaron una gran marca con la que vengaron la medalla de bronce que se colgaron en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018.

Desde Nagano 1998, los Países Bajos es el país que más medallas ha ganado en patinaje en velocidad en los Juegos Olímpicos. Este domingo, no defraudó en los 3.000 metros y Schulting se adjudicó su tercer título olímpico, el segundo en estos Juegos tras ganar el oro, con récord del mundo incluido, en los 1.000 metros femeninos de patinaje en pista corta. Además, fue plata en los 500 metros y acumula tres medallas que ayudan a mantener vivo el imperio neerlandés en patinaje de velocidad.

ROEISELAND, TERCER ORO Y CUARTA MEDALLA

La noruega Marte Olsbu Roeiseland volvió a colgarse una medalla este domingo tras ganar el oro en la persecución femenina de biatlón (10 kilómetros) con una exhibición desde la salida hasta la meta. Fue la más rápida esquiando y la más firme en los disparos con 19 de 20 dianas posibles. Nadie pudo con ella y no es la primera vez en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Antes, ganó en esprint y en relevo mixto y sumó un bronce en el individual. Este domingo, no tuvo piedad con su rival, la sueca Elvira Oeberg, que llegó a 1:36.5 de distancia para colgarse la plata. Roeiseland sigue haciendo historia olímpica. En total, junto a las dos platas que consiguió en Pyeongchang 2018, acumula seis medallas. En Pekín, va camino de ser una de las figuras de los Juegos.

EL SUSTO DE TANDREVOLD

En la misma prueba que ganó Marte Olsbu Roeiseland, su compatriota Ingrid Landmark Tandrevold dio uno de los sustos de la jornada. Cuando faltaba un kilómetro para el final de la persecución femenina de biatlón y marchaba en la tercera posición con el bronce casi en el cuello a poco más de tres minutos para el final, se quedó clavada en una subida y sus rivales, una a una, empezaron a adelantarla sin una explicación aparente.

Al final, alcanzó la meta, pero no en la tercera posición. Lo hizo en la decimocuarta. Entonces, Tandrevold colapsó y se desplomó al suelo. La misma Roeiseland corrió a socorrer a su compañera, que durante un tiempo no reaccionó. Sin embargo, todo quedó en un susto. “Está bien. Intentó seguir a Elvira Oeberg -plata- y apenas consiguió llegar a la meta. Estaba exhausta pero no inconsciente. Ahora está comiendo y bebiendo”, confirmó el médico de la expedición noruega. Todo quedó en un susto. EFE

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp