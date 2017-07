James dice que tendrá que esforzarse para ganarse un puesto en el Bayern

Berlín, 12 jul (EFE).- El internacional colombiano dijo hoy que tendrá que esforzarse por ganarse una posición en su nuevo equipo, el Bayern Múnich, y recordó que puede jugar en varias demarcaciones y que lo hará donde haga falta.

“Hay grandes jugadores, hay que esforzarse para ganarte un puesto. Jugaré donde quiera el entrenador, puedo jugar en distintas posiciones y estaré atento a lo que el entrenador diga”, dijo el jugador durante su presentación,

El entrenador Carlos Ancelotti, que trabajó con James en la temporada 2014-2015 en el Real Madrid, recordó que tuvieron juntos una “muy buena experiencia”, elogió su “calidad” y su “talento” y se mostró convencido de que encontrará “la mejor posición” para él en el equipo”..

“Puede jugar por la derecha, por la izquierda, por el centro. en Madrid era centrocampista”, dijo.

Ancelotti agregó que es claro que va a haber competencia por los puestos lo que, agregó, es algo “normal en los grandes equipos”.

“La competencia es la gasolina del equipo, para mí no es ningún problema sentar a un jugador en el banquillo, si el jugador no lo entiende, no es un problema”, dijo el entrenador.

James, por primera vez en su carrera, no vestirá el número 10 que como él admitió ya tiene propietario, que es el holandés Arjen Robben que tiene esa camiseta desde 2009 en el club bávaro.

“El 10 ya está dado, tiene un propietario y lo respeto, es un jugador que lleva muchos años en el Bayern. Con el número que sea intentaré hacer cosas buenas”, señaló.

James negó también que su contrato con su patrocinador, Adidas, le exigiera jugar con el número 10 en cualquier equipo

En su página web, el Bayern informó que James recibirá el número 11, que queda libre por la marcha del brasileño Douglas Costa.EFE