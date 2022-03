Japón celebra el Óscar de “Drive My Car” a mejor película internacional

Tokio, 28 mar (EFE).- Japón celebró este lunes el éxito de “Drive My Car”, dirigida por Ryusuke Hamaguchi y basada en un relato del escritor Haruki Murakami, tras alzarse con el segundo Óscar de la historia del país a mejor película internacional y acumular múltiples galardones en festivales de cine.

“Es una fantástica noticia que ‘Drive My Car’ haya resultado ganadora como mejor película de habla no inglesa. Quiero felicitar a Ryusuke Hamaguchi de corazón”, afirmó el portavoz del Gobierno japonés, Hirokazuno Matsuno, a los medios.

“Drive My Car” es la segunda película japonesa, después de “Okuribito” (Departures, 2008), de Yojiro Takita, en alzarse con este Premio Óscar en una categoría en la que competía con “Lunana: A Yak in the Classroom” (Bután); “Flee” (Dinamarca), “The Hand of God” (Italia) y “The Wrost Person in the World” (Noruega).

La película nipona, que desde su estreno en 2021 ha acumulado 90 premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el de mejor guión en el Festival de Cannes, el de Mejor película en lengua no inglesa en los Globos de Oro o el Premio Bafta a mejor director, había sido nominada a cuatro categorías en los Óscar de este año.

“Drive My Car” cuenta con guión escrito por Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe, de 43 y 41 años, respectivamente, y un reparto compuesto por el actor Hidetoshi Nishijima y la actriz Toko Miura.

Desde su estreno el pasado agosto, “Drive My Car” ha recaudado más de 11 millones de dólares a nivel global, según estimaciones del portal especializado Box Office Mojo.

Las otras categorías en las que competía “Drive My Car” en estos Óscar eran la de mejor dirección, que fue a parar a Jane Campion por “The Power of the Dog”; mejor guión adaptado y mejor película, que recayeron ambos en “CODA”. EFE

