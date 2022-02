Javier Bardem gana el Goya al mejor actor por “El buen patrón”

Valencia (España), 13 feb (EFE).- Javier Bardem ganó hoy el Goya al mejor actor protagonista por su papel de empresario en “El buen patrón”, de Fernando León de Aranoa.

El actor dedicó el premio a las mujeres de su vida, a Penélope Cruz, “la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero mucho”, le dijo a su esposa, sentada entre el público y que también estaba nominada al Goya.

“Y a nuestros hijos, Leonardo y Luna, que sois el mayor regalo y los más hermoso que ha pasado en nuestras vidas, papá y mamá os aman”, indicó el actor, que no terminó ahí su emotiva dedicatoria:

“Se lo dedico con todo el corazón a una mujer, la que me parió, me enseñó a vivir, a sobrevivir, que me enseñó el amor, la pasión y respeto por este oficio tan hermoso. A mi amada madre Pilar Bardem, ejemplo ético y de compromiso, y referente para mi, que aparte de una actriz inmensa es uno de los mejores seres humanos”.

No olvidó a sus compañeros, “grandísimos actores” Luis Tosar, Eduard Fernández, Javier Gutiérrez, “por lo que habéis hecho”, y a Fernando León de Aranoa por escribir un personaje “tan rico en matices y complejidades, y darme oportunidad de interpretarlo”, ni a su maestro y amigo Juan Carlos Coraza, con quien prepara todos sus papeles.

Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) ya era el actor español con más premios Goya, este es el sexto que suma en su trayectoria como intérprete y el segundo a las órdenes de León de Aranoa después de “Los lunes al sol” (2002). Ha estado nominado en diez ocasiones.

El primer Goya lo ganó por “Días contados” (1994), como mejor actor de reparto y el resto han sido como protagonista, con la comedia “Boca a boca” (1995), “Los lunes al sol”, “Mar adentro” (2004) y “Biutiful” (2010).

A ello hay que sumar otro Goya más que ganó como productor del documental “Los hijos de las nubes” (2012).

En esta ocasión sus contrincantes eran Luis Tosar, nominado por “Maixabel”; Javier Gutiérrez por “La hija” y Eduard Fernández por “Mediterráneo”.

Bardem es además el único actor español que ha ganado un Oscar -por “No es país para viejos” de los hermanos Coen en 2007- y este año está nominado por “Being the Ricardos”. EFE

