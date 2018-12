Javier Fernández: “Estoy muy orgulloso de mi trayectoria deportiva”

Madrid, 10 dic (EFE).- El español Javier Fernández, bronce olímpico en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), en patinaje artístico, disciplina en la que es doble campeón mundial y séxtuple campeón de Europa, que se retirará de la competición después del Europeo de Minsk explicó que está “muy orgulloso” de su “trayectoria deportiva”.

“Tenemos exhibiciones, quiero ser entrenador en un futuro y tengo muchos proyectos. Hay cosas más bonitas. Seguiré patinando, aunque no compitiendo. Hay tiempo para todo, pero tengo una competición más. Tengo que hacer el Europeo, que es lo que me propuse. Después de ahí, me retiraré definitivamente”, comentó.

“Creo que mi trayectoria deportiva es muy buena, estoy orgulloso de ella. Yo creo que o te retiras tú, o te retira el deporte; y prefiero retirarme yo. Hay nuevos patinadores que tienen mucho talento, que son más jóvenes, que están mejor preparados desde un principio. Yo estoy muy contento con lo que he hecho y necesito reservar espacio de mi vida a los nuevos proyectos que quiero hacer”, apuntó.

Fernández, que acudió a la gala de entrega de los ‘Premios AS del deporte’, no sabría con qué momento quedarse: “Hay tantos… Europeos, Mundiales, los Juegos Olímpicos. La verdad es que todos los grandes premios que he conseguido son importantes para mí y para mi familia”.

‘SuperJavi’ analizó la situación del Real Madrid, equipo de fútbol del que es seguidor: “Todavía tienen que tirar un poco más para arriba. Pero nada es imposible. Es un gran equipo, con grandes jugadores y gran directiva. Habrá que hacer un par de ajustes; pero, por lo demás, yo creo que bien”. EFE