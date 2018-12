Javier Sotomayor ve un retroceso deportivo en Cuba tras la era Fidel Castro

Mérida (México), 7 dic (EFE).- El legendario saltador de altura cubano Javier Sotomayor afirmó este viernes que ve un retroceso del deporte en su país respecto a la época del presidente Fidel Castro, en la que, según su opinión, había mayor interés en su fomento.

En entrevista con Efe en Mérida, Yucatán, el más grande saltador de altura en la historia que acaba de cumplir 30 años como dueño del récord mundial señaló que ese retroceso es por varias causas.

“El comandante era fanático, amante del deporte y lo seguía mucho en todas las instancias Hoy en día no es así, pero tenemos la suerte de contar con jóvenes talentos de buena calidad”, explicó, el campeón olímpico de Barcelona 1992 y subcampeón en Sydney 2000.

Sotomayor abundó que Cuba cuenta con atletas jóvenes en vías de ser los mejores del planeta, algunos de ellos con posibilidades, incluso, de ser hasta plusmarquistas del mundo, como Juan Miguel Echeverría, campeón mundial bajo techo de salto de longitud, y Jordan Díaz, monarca olímpico y mundial juvenil de triple salto.

Precisó que si bien “se ha retrocedido un poco”, aún hay apoyo oficial al deporte en su país, que se ha visto afectado por varios factores, entre ellos la salida de entrenadores a otras partes del mundo y la competencia que viene fuerte de otras partes, lo que ha reducido la brecha entre Cuba y sus rivales

Al ahondar en el cambio de paradigma en el deporte de su país, el actual Secretario General de la Federación Cubana de Atletismo, recordó que en su época de competidor los premios económicos ganados en el extranjero eran entregados al régimen en un porcentaje mayoritario.

“Hoy día eso ya no sucede, aunque no todo es para el deportista, que debe repartir entre entrenadores, cuerpo técnico, pero ya sin obligación de aportar al Estado o a su Federación, a la que no le caería mal”, indicó.

Sobre su actual marca mundial de 2.45 metros de altura, lograda el 27 de julio de 1993 en Salamanca, España, y que le permitió romper sus propias marcas mundiales anteriores de 2.43 y 2.44, Sotomayor se dijo convencido de que “algún día alguien va a superarme”.

“No sé cuánto tiempo más vaya a permanecer la marca, pero tampoco pensé que iba a estar 30 años como plusmarquista del mundo. Hace unos años dos saltadores (el catarí Mutaz Essa Barshim, con 2.43 en 2014, y el ucraniano Bohdan Bondarenko, con 2.42 en 2013), se acercaron”, recordó.

Sotomayor estuvo hoy en Mérida como invitado especial a la inauguración de la Copa Rogers de Atletismo y departió con jóvenes saltadores en el estadio Salvador Alvarado, recinto que ha visitado en múltiples ocasiones en sus muchos viajes a México, país que, confesó, fue el primero en el que compitió fuera de Cuba.

“Fue en el torneo Santiago Nakazawa Ida en el entonces Distrito Federal en 1983”, recordó el ex atleta, quien también rememoró que en México concibió a su primer hijo en 1992, con quien fuera su compañera saltadora de esa época, María del Carmen García. EFE