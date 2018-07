Jefe Armada Argentina recibe a familias de tripulantes submarino desaparecido

Buenos Aires, 2 jul (EFE).- El jefe de la Armada Argentina, José Luis Villán, recibió hoy en Buenos Aires a una veintena de familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido en las aguas del Atlántico el pasado noviembre, que continúan a la espera de un acuerdo con el Gobierno.

Desde el Ministerio de Defensa citaron de nuevo a los familiares el próximo miércoles para negociar una nueva propuesta, mientras que los allegados reclaman que se continúen las tareas de búsqueda.

“Nos dijeron que la propuesta va a ser viable para los familiares. Vamos a ver. Nosotros siempre estuvimos a favor del diálogo”, precisó a Efe Luis Tagliapietra, padre del teniente Alejandro Tagliapietra.

El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, no recibió la veintena de familiares este lunes, por lo que la reunión pactada se produjo con otros miembros de su cartera, así como con el jefe de la Armada.

El Ejecutivo del país austral les confirmó la anulación de la licitación con la empresa española que se ofreció para seguir con la búsqueda del sumergible, motivo por el cual llevan cinco días acampados en la Plaza de Mayo de la capital.

Cerca de ocho meses después de que se perdiera el rastro del buque, desde el Ministerio les trasladaron que también retirarán la recompensa de 98 millones de pesos (unos 3,46 millones de dólares al cambio actual) que ofrecieron el pasado febrero mediante el Boletín Oficial del Estado para todo aquel que “brinde información y datos útiles” del posible paradero de la nave.

“Estamos cansados, frustrados, pero estamos fuertes y unidos”, reconoció Tagliapietra.

De no avanzar en las negociaciones con el Ejecutivo, Tagliapietra aseguró que los familiares, algunos llegados desde la localidad bonaerense de Mar del Plata, seguirán acampados en la histórica plaza.

“Hasta que no nos den lo que pedimos no nos vamos a ir, que los busquen, que los encuentren. Si no, vamos a continuar”, indicó el abogado.

Durante la reunión, los familiares demandaron que se realice desde el Ministerio una gestión para que la Policía de la ciudad les permita permanecer con su protesta, ya que, afirmó, cada día les piden que retiren las tiendas de campaña que acompañan a las pancartas y banderas instaladas por los allegados. EFE