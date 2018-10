Jeisson: “Si tiene que venir la selección, vendrá”

Madrid, 14 oct (EFE).- Jeisson Martínez, atacante del Rayo Majadahonda, equipo español que milita en la segunda división española de fútbol, habló acerca de su sueño de jugar algún día en la selección peruana si bien aseguró que prefiere no pensar en ello de momento.

“Llegar a la selección es un sueño mío pero yo trabajo para el equipo y si tiene que venir la selección, vendrá”, explicó el jugador, de 23 años, en la zona de prensa del estadio Wanda Metropolitano tras el triunfo de los suyos ante el Oviedo por 1-0.

Jeisson llegó con 12 años a España y, la pasada campaña, logró 10 goles, contribuyendo de forma decisiva al ascenso desde la Segunda División B a la Liga 1/2/3, en la que milita el club madrileño por primera vez en su historia.

Ante el Oviedo, el jugador peruano salió de inicio jugando sesenta minutos. Además pudo dar una asistencia de gol: “En la que he tenido he visto mejor a mi compañero y se la he pasado. Lo que me importa es que el equipo gane y mantenernos lo más arriba posible. Quiero jugar todo lo posible. Depende del míster, pero sigo trabajando para poder hacerlo”.

Por otro lado habló de la situación de su conjunto en este arranque de temporada: “Tenemos mucho respeto a todos pero sabiendo que haciendo las cosas bien podíamos competir con todos. De momento las cosas están saliendo bien”. EFE