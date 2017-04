Jennifer López y Justin Beiber ponen nota musical a Semana Santa dominicana

Santo Domingo, 16 abr (EFE).- La cantante neoyorquina Jennifer López y el ídolo juvenil canadiense Justin Bieber pusieron la nota musical a la Semana Santa de la República Dominicana, con sendas presentaciones la noche de este sábado en el este del país.

Ambos cantantes convocaron, por separado, a miles de seguidores a la turística región del este dominicano.

La actuación de López, la primera que realiza en solitario en territorio dominicano, fue calificada de exitosa por la prensa que, sin embargo criticó el ato costo de las boletas, que oscilaron entre los 190 y los casi 1.000 dólares por personas, cuando el concierto tuvo una duración de no más de una hora.

No obstante, la cantante y bailarina deslumbró en el anfiteatro Altos de Chavón, en la oriental provincia de La Romana, donde compartió escenario con su exesposo Marc Anthony, con quien interpretó una versión de ‘Olvídame y pega la vuelta’ del popular dúo Pimpinela, provocando una gran ovasión, según la prensa.

Jennifer López también cantó junto a los cubanos Gente de Zona, con quien estrenó la canción ‘Ni tu ni yo’.

La artista, quien estuvo acompañada, en primera fila, de su actual pareja, el expelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez, de origen dominicano, repasó temas como ‘I’m not your mama’, ‘Jenny from the block’, ‘Booty’, ‘On the floor’, ‘Dance again’, entre otros.

Este fue el primer concierto en solitario de Jennifer López en la República Dominicana, donde ya actuó en 2005 junto a Marc Anthony en Santo Domingo.

Con igual éxito se presentó la estrella juvenil Justin Beiber en un hotel de la turística Punta Cana, también en el este, lo que supuso su segunda actuación del cantante en el país caribeño, en cuya capital se presentó en 2013.

Contrario al comportamiento hacia fanáticos que ha exhibido en otros países, Beiber, según reportes de prensa local, se comportó amable con sus seguidores e, incluso, recorrió la playa de la zona sin inconvenientes y se atrevió a bailar merengue con una seguidora, que así se lo solicitó, en el hotel donde se encuentra. EFE