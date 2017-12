Jerry Jones no estuvo de acuerdo en darle más dinero a Roger Goodell

Arlington (Texas, EE.UU.), 13 dic (EFE).- El dueño de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, se negó y luchó por que no se le incrementase el salario al comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, en el nuevo contrato, no garantizado, que se le ha dado.

Jones, de acuerdo al dueño de los Falcons de Atlanta, Arthur Blank, máximo responsable del comité de compensación, no fue factor en el aumento del porcentaje del contrato.

Sin embargo, Blank, dijo que Jones tiene capacidad de influir en posibles cambios en la integración del comité.

Jones, dueño y gerente general de los Cowboys, presentó una resolución que le permitía hablar del contrato de Goodell y expresar sus preocupaciones sobre el acuerdo ante sus compañeros en la reunión anual de propietarios de la NFL de la que su franquicia es la anfitriona.

Por su parte, el portavoz de la NFL, Joe Lockhart, declaró que el contrato de Goodell estará basado en incentivos en un 90 por ciento, lo que fue un incremento sobre los ingresos no garantizados de acuerdos anteriores.

Lockhart confirmó que Goodell considera que éste será el último contrato revisado por la NFL.

“Si viene Roger (Goodell) y saca la pelota del parque, va a ser realmente recompensado”, declaró Jones a USA Today Sports. “Tienes que desear que tenga esa clase de desempeño, porque no hay objetivos fáciles en sus bonos. Tiene que trabajar y liderar a la organización con una puntuación alta”.

Mientras que Blank destacó que las ideas de Jones sobre cómo debe ser constituido el comité de compensaciones se han considerado en el pasado, por ejemplo, cómo se nombra al presidente y vicepresidente y qué papel juegan los dueños en el ciclo que deben cumplir los integrantes del comité.

También aseguró que el comité discutirá las recomendaciones en su próxima reunión anual.

El enfrentamiento entre Blank y Jones quedó reflejado el pasado mes cuando los Cowboys y los Falcons jugaron, en Atlanta, y ambos se saltaron la acostumbrada charla en el terreno antes del partido.

“Tengo un gran respeto por Jerry”, comentó Blank cuando le preguntaron sobre el asunto. “Hablé con él… por teléfono hace cerca de semana y media. Fue una muy buena charla, le agradecí, lo que no había tenido oportunidad de hacer o realmente había elegido no hacer en el momento en el que jugamos juntos porque no pensé que fuera el momento correcto”.

Blank y Jones se encontraron esta tarde por primera vez en la reunión de dueños y ambos actuaron con gran diplomacia y clase.

El dueño de los Falcons le extendió la mano a Jones y preguntó, “¿estamos bien?”, Jones le dio un apretón de manos y respondió con un, “estamos bien”. Después, hablaron en privado por varios minutos.

Blank subrayó que el manejo del comité en la extensión de Goodell fue el más transparente que ha visto en 35 años, haciendo referencia a las gestiones de Paul Tagliabue y Pete Rozelle, los dos comisionados que precedieron al actual.

El dueño de los Falcons destacó que los propietarios contaron con actualizaciones del asunto en las reuniones generales y en múltiples llamadas telefónicas.

“No estuvimos necesariamente conectados todos en cómo se debió manejar este proceso”, admitió Blank de su relación con Jones. “Aunque dimos grandes pasos para asegurarnos de que fuimos completamente transparentes”.

La disputa de Jones con Goodell surgió después de que Goodell suspendió al corredor estelar de los Cowboys, Ezekiel Elliott, por seis juegos, por violar las políticas de conducta de la liga.

Aunque Jones ha negado que éste fuera un motivo para sus objeciones sobre el contrato de Goodell.

“No sé si se hizo una grieta de cara al futuro”, valoró Blank. “Pienso que Jerry ama la liga, ama a los Cowboys, es muy apasionado sobre los temas que le preocupan, lo que es grandioso. Pienso que es importante contar con diferentes voces”.

Jones ha defendido la idea de retrasar la extensión de Goodell, porque considera que se le está dando demasiado dinero, unos 40 millones de dólares anuales por cinco temporadas que le permitirán ganar 200 millones, además de otros beneficios extras.

Pero sobre todo Jones se quejó de la falta de transparencia por parte de Blank en la negociación y que el resto de los dueños no tuviesen capacidad de decisión en la aprobación del contrato.

A principios de noviembre, Jones contrató al afamado abogado David Boies como una amenaza de demanda a la liga si el comité de compensaciones daba su visto bueno a la extensión de Goodell, una extensión que todos los dueños, incluido Jones, autorizaron en mayo.

Pero al final Jones no siguió adelante con la demanda ante el cambio de actitud que tuvo Blank de aceptación de las preocupaciones del dueño de los Cowboys.EFE