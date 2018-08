Jesuita dice que cardenal chileno Ricardo Ezzati “ya no es pastor de nadie”

Santiago de Chile, 6 ago (EFE).- El sacerdote jesuita Felipe Berríos aseguró hoy que el cardenal Ricardo Ezzati “ya no es pastor de nadie y ha perdido la autoridad”, por lo que pidió un cambio “lo antes posible” en el Arzobispado de Santiago.

“Ahora que él (Ezzati) está caído, no quiero hacer leña de él, pero obviamente que ya no es pastor de nadie”, recalcó Berríos, activista y escritor chileno, conocido por su labor como capellán y fundador de las organizaciones Techo y del Instituto de Formación y Capacitación Popular (Infocap).

El prelado, que desde enero de 2015, vive en el Campamento Luz Divina VI, en el sector de La Chimba de Antofagasta, en pleno desierto de Atacama, villa miseria que la autoridad ha ordenado su desalojo, advirtió que “el problema (ahora) no es cambiar a los obispos, porque no tienes a quién poner”, anticipó.

“Uno, no tienes a quién poner; dos, hay que cambiar el estilo de la Iglesia. Mientras haya curas con cuellos romanos, con colleras, que hay que tratarlos de padre u obispos, mientras nosotros seguimos en un estilo que los laicos están para servirnos, excluyendo a la mujer de la Iglesia, esto va a seguir igual, no más”, enfatizó.

Ezzati, imputado por presuntamente encubrir casos de abusos sexuales a menores en los que se ha visto envuelta la Iglesia católica, confirmó este domingo que no encabezará el tedeum ecuménico de las fiestas patrias el próximo 18 de septiembre después de que políticos y laicos le pidieran evaluar su presencia en esa reunión.

Al tedeum, que se celebra todos los 18 de septiembre en la Catedral Metropolitana de Santiago, asiste el Gobierno en pleno, exmandatarios, los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, senadores y diputados y representantes diplomáticos en Chile, entre otros.

Berríos explicó en declaraciones a radio Cooperativa que una cosa es que tengas un cargo y otra cosa es que tengas autoridad.

“Él ya ha perdido autoridad, hace mucho tiempo que no tiene autoridad de pastor, no puede ejercer como pastor, ya no está ejerciendo como pastor. Mantiene el título, por eso que sería bueno un cambio lo antes posible”, apostilló.

Por su parte, el periodista Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del influyente sacerdote Fernando Karadima, dijo esperar que “Ezzati salga luego, no se va a librar”.

“Creo que ninguno de los obispos actualmente en la Conferencia Episcopal debería ser arzobispo de Santiago. Todos tienen algo”, enfatizó.

Mientras que uno de los denunciantes en el caso Maristas, Eneas Espinoza, afirmó que “fruto de la presión, Ezzati no preside, pero eso no resuelve el problema de fondo”.

“Cuando una crisis es tan profunda, lo único que podría dar una voz de esperanza es que la intervención viniese desde afuera”, agregó.

Este lunes, en una carta enviado a los ,obispos chilenos, el papa Francisco afirmó que las medidas anunciadas la semana pasada por la Iglesia católica chilena para avanzar en la búsqueda de justicia y reparación de las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero son “realistas y concretas”.

En el documento, escrito a mano y dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), Santiago Silva, el pontífice asegura que quedó “impresionado” por el “trabajo de reflexión, discernimiento y decisiones” de la jerarquía católica chilena.

El pontífice aseguró que recibió y leyó con atención el documento que los 34 obispos de la CECh difundieron el viernes pasado al finalizar una asamblea plenaria extraordinaria de cinco días para analizar la profunda crisis que vive el clero por las denuncias de abusos.

En esa declaración, la Iglesia chilena pidió perdón a las víctimas de abusos y reconoció su error “al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos”.

La Iglesia chilena está sumida desde hace algunos meses en una profunda crisis por los casos de abusos sexuales cometidos por curas y sacerdotes, episodios que, en algunos casos, se remontan a varias décadas atrás.

El papa Francisco, quien al principio minimizó la gravedad de los hechos, decidió hace algunos meses intervenir directamente en la crisis y hasta ahora ha aceptado las renuncias de cinco obispos. EFE