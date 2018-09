Jesús Herrada, nuevo líder: “Es un premio que llevaba tiempo buscando”

Estaca de Bares (A Coruña), 6 sep (EFE).- El corredor español Jesús Herrada (Cofidis) se felicitó de haberse puesto líder de la Vuelta a España 2018 tras integrarse en una fuga que llegó con éxito a Estaca de Bares, “un premio que llevaba tiempo buscando”.

“Era el objetivo, el premio que llevaba tiempo buscando. No perder tiempo y luego meterme en una fuga”, desveló, lamentando no haber podido pelear por la victoria de etapa.

“Uno de los objetivos en la etapa era sacar minutos e intentar ponerme líder, aunque el principal era el de ganar la etapa. Al final no he podido pelearla porque estaba demasiado muerto, pero no es mal consuelo”, se congratuló el conquense, quien cree que ya llevaba demasiados intentos de escapada en días anteriores “y no podía más” ante el cansancio acumulado.

Por ello, convencido de que “quizás pierda mañana” el liderato, lo que quiere este jueves el pequeño de los Herrada es “disfrutar” de la victoria y en los próximos días “disfrutar sufriendo”.

“Ahora quiero disfrutar sufriendo y a ver hasta donde podemos llegar porque Madrid está muy lejos”, avanzó el de Mota del Cuervo, para quien es “un honor ser el segundo conquense en ser líder de la Vuelta” tras el legendario y malogrado Luis Ocaña.

“Espero que sigan saliendo más chavales en Cuenca y en todo Castilla-La Mancha y ser un referente para ellos”, se felicitó.

Herrada (1990) confesó que días como este jueves, en los que “tener más libertad para disputar cosas, era lo que buscaba” cuando salió de Movistar. Ahora “está muy contento en Cofidis”, donde quiere “ver hasta donde podemos llegar”.

Aunque se mostraba muy serio tras su triunfo ante los periodistas porque no está “acostumbrado a esto ni a tantas preguntas”, aseguró que “la alegría va por dentro” y que se “ha emocionado mucho” al ponerse el maillot rojo porque ha sido “cumplir el sueño de ser líder de la Vuelta.

El pequeño de los Herrada, dos veces campeón de España y debutante en la Vuelta, ha querido “dedicar” este éxito a su “familia”, a su gente más cercana y a quienes han “confiado” en él. EFE